Sommertheater Parndorf: „Das wird wahrscheinlich ein Erfolg“

Das Lustspiel um richterliche Autorität und ihren Missbrauch steht nach 2003 zum zweiten Mal auf dem Programm des Parndorfer Theatersommers. Christian Spatzek selbst betritt als Intendant und Regisseur mit dem Kleist-Stück allerdings Neuland. „Ich inszeniere zum ersten Mal einen Kleist. Ich freue mich auf die kunstvolle Sprache. Bei den Proben haben wir bemerkt, dass es eine Sprache ist, die in Vergessenheit geraten ist. Wir wollen sie wieder beleben.“

In einer der Hauptrollen wird mit Georg Kusztrich ein Burgenländer zu sehen sein. Er spielt den Gerichtsrat Walter, „ein heikler Charakter, der sich das Recht auf seine Seite holen möchte“. Den Dorfrichter Adam mimt der in Berlin lebende Salzburger Christoph Schobesberger. Er freut sich wieder in Österreich spielen zu können: „Es wird ein lustiges, aber auch nachdenkliches Stück“, gibt er eine Vorschau auf 17 Vorstellungen in Parndorf.

Im Ensemble zu finden ist auch heuer wieder Spatzeks Sohn Fabian. „Er hat mittlerweile Schauspiel studiert“, erzählt der stolze Vater, „und er spielt den Rupprecht, den ich immer spielen wollte, aber nie gespielt habe. Jetzt spiele ich seinen Vater“, schmunzelt Christian Spatzek, der als Schauspieler, Regisseur und Intendant in dreifacher Hinsicht für einen erfolgreichen Theatersommer sorgen möchte. „Das wird wahrscheinlich ein Erfolg werden, das lässt sich nicht verhindern“, sagt er mit seinem typischen Schmäh und mit einem schelmischen Lachen bei der Ensemble-Präsentation.In den weiteren Rollen sind Hermann J. Kogler, Angela Schneider, Anna Slavicek und Johanna Kusztrich zu sehen.

Erstmals gibt es heuer eine Kooperation zwischen dem Theatersommer Parndorf und der Kultur-Betriebe Burgenland GmbH, durch die vor allem die Bewerbung und Vermarktung des im Burgenland einzigartigen Pawlatschentheaters vorangetrieben werden soll. Vereinsobmann Johann Maszl verspricht heuer jedenfalls wieder ein entspannendes Sommertheater mit hochqualitativen Schauspielern zum Anfassen. „So nahe wie bei uns kommt man den Akteuren nirgends“, streicht er die Besonderheit des Parndorfer Theaters hervor.