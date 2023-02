Flugrettung landet in Zurndorf

In der Vorwoche präsentierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gemeinsam mit dem Führungsteam des ÖAMTC-Christophorus die neuen Pläne für die Flugrettung im Burgenland. Der zweite Standort soll – wie berichtet – in Zurndorf errichtet werden und noch heuer den Betrieb aufnehmen. Details gab nun Bürgermeister Werner Friedl (SPÖ) bekannt. Schon für diese Woche stellte er die Vertragsunterzeichnung mit der Firma. Zechmeister in Aussicht. Damit werde ein Pachtvertrag auf 40 Jahre über eine Fläche von 9.000 m² abgeschlossen. Das Gebiet befinde sich 500 Meter südlich des Friedrichshofes. Dort seien die Gespräche bezüglich Adaptierung der Infrastruktur schon geführt und geklärt.

„Zuerst gab es Gespräche mit den Betreibern der Firmen XXXLutz und Leyer. Einerseits waren die Gründe zu teuer, andererseits kamen Bedenken von den Hubschrauberbetreiberfirmen, wegen Hochspannungsleitungen und Windrädern. Mit Zechmeister gelang jedoch eine Absprache, die für alle Beteiligten einen gangbaren Weg darstellt“, lässt Friedl wissen.

Der Notarzthubschrauber brauche laut Auskunft der Piloten vom künftigen Standort nach Eisenstadt vier Minuten. Es werde ein Team aus drei Pilotinnen und Piloten, 16 Ärztinnen und Ärzten sowie acht Sanitäterinnen und Sanitätern tätig sein. Das Land Burgenland sei bereit zur Sonderwidmung, weswegen man davon ausgehe, dass das Projekt bis Ende des Jahres 2023 finalisiert sein werde und dann der zweite burgenländische Notarzthubschrauber „Christophorus 18“ aus Zurndorf abheben könne.

Gegenwind kommt von Gemeinderat Andreas Schweitzer von der Interessensgemeinschaft Zurndorf (IGZ). Er kritisiert, dass der Stützpunkt beschlossen worden sei, ohne die Bewohner des Friedrichshofs zu befragen oder den Gemeinderat damit zu befassen. Für Freitag hat Schweitzer eine Pressekonferenz angekündigt.

