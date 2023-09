Von Mönchhof nach Uganda: Nächstenliebe kennt keine Grenzen

Josef „Beppo“ Haubenwallner, der seit Oktober des vergangenen Jahres auch den Ehrenberufstitel „Professor“ trägt, engagiert sich schon lange als Entwicklungshelfer in Uganda. Wie bereits im letzten Jahr fand am vergangenen Samstag ein Afrika-Tag im Dorfmuseum statt, der das Projekt der SLW-Ugandahilfe Bayern und Tirol e.V., für die Beppo sich engagiert, der breiten Öffentlichkeit näher bringen soll. Bei spätsommerlich-angenehmen Temperaturen konnte man auf dem Dorfplatz des Dorfmuseums kulinarische Spezialitäten aus Uganda verkosten, für Afrika übliche bunte Kleider erwerben oder sich mit kühlen Getränken erfrischen. Schließlich präsentierten drei aus Deutschland angereiste Mitglieder der SLW-Ugandahilfe ihre Arbeit, und führten dabei detailliert aus, wie den Kindern vor Ort geholfen wird.

Kinderheim und Künftig auch Schule

Die Organisation unterstützt und finanziert das Kinderheim St. Clare in Aber, Uganda, in dem auch Beppo Haubenwallner jährlich persönlich Hand anlegt. Neben seinen handwerklichen Tätigkeiten bildet er auch Hausmeister aus, damit die Anlagen auch in seiner Abwesenheit instand gehalten werden können. Gleichzeitig kämpft man aber auch damit, dass diese gut ausgebildeten Arbeitskräfte in weiterer Folge abgeworben werden.

Derzeit werden 135 Voll- oder Halbwaisen zwischen sechs und achtzehn Jahren im Kinderheim St. Clare betreut. Sie alle haben zuvor ein von Gewalt und Armut geprägtes Leben geführt. St. Clare bietet den Kindern ein Zuhause, in dem sie willkommen sind und Geborgenheit und Unterstützung erfahren. Die SLW-Ugandahilfe hilft den Kindern und Jugendlichen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Alle Kinder erhalten dabei eine Ausbildung in einer öffentlichen Schule. Da in solchen einzelne Klassen oft 90 Kinder oder mehr beherbergen, wird derzeit an einer eigenen Schule gebaut. Projektpartner sind der Schwesternorden, die Diözese, Miva Austria und örtliche Baufirmen und Architekten. Das Projekt soll in Etappen bis 2026 verwirklicht werden. Die Kosten liegen bei 600.000 Euro. Geplant sind 3 Vorschulklassen, 7 Grund- und Hauptschulklassen, Sport- und Pausenplatz, sowie alle nötigen Gebäude für Personal und Verwaltung.

Püspök plant PV-Anlage für St. Clare

Am Ende der Präsentation machte Christian Mahr, Lebensgefährte von Beppos Enkelin Teresa und Mitarbeiter beim Energieunternehmen PÜSPÖK, noch eine besonders erfreuliche Ankündigung: Das Kinderdorf plant die Installation einer Photovoltaik-Anlage sowie eines neuen Stromleitungssystem für das Kinderheim, die Nursery School und die umliegenden Einrichtungen. Bereits am vergangenen Freitag unterzeichneten die SLW-Ugandahilfe Bayern und Tirol e.V. gemeinsam mit Lukas Püspök, dem Geschäftsführer der Püspök Erneuerbare Energie GmbH, die Unterstützungserklärung. Das burgenländische Familienunternehmen wird mehr als zwei Drittel der Kosten für diese Investition übernehmen, während der Rest durch weitere Spenden finanziert werden soll. Personen, die spenden möchten, haben die Möglichkeit, dies auf folgendes Spendenkonto zu tun:

SLW-Ugandahilfe Bayern und Tirol e.V.

Liga Bank eG München

IBAN: DE55 7509 0300 0104 3185 60

BIC: GENODEF1M05