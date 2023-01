Region Fertö-Neusiedler See: Managementplan für Welterbestätte

Werbung

Die Verbauung österreichischer Seeufer ist seit Jahren ein überaus kontroversielles Thema. Auch Bauprojekte in direkter Umgebung des Neusiedler Sees machen hier keine Ausnahme. Umweltorganisationen und selbst die UNESCO drohten aus diesem Grund bereits mit der Eintragung des Gebietes auf die „Rote Liste der gefährdeten Welterbestätten“.Vor allem (aber nicht nur) ein Projekt in Fertörakos am ungarischen Ufer stößt sauer auf, die BVZ berichtete laufend:

Baustopp gefordert Mega-Projekt am Neusiedler See als Fall für die EU

Fertörakos/Neusiedler See Wegen Mega-Bau: Rote Liste der UNESCO wird konkreter

Fertö-Neusiedler See UNESCO Welterberegion bekommt neuen Managementplan

Den Titel „Welterbe“ will man in der Region allerdings nicht aufs Spiel setzen.

Im Rahmen des EU-geförderten Interreg Projekts „Common Heritage“ arbeitete der Verein Welterbe Neusiedler See mit seinem ungarischen Partnerverein 2022 an einem neuen Managementplan für die grenzüberschreitende Welterberegion Fertö-Neusiedler See. Die Abschlussveranstaltung fand kurz vor Weihnachten in Eisenstadt statt. Gemeinsames Ziel ist es, den einzigartigen Schutzstatus der Region auch zukünftig beizubehalten.

Entwurf liegt nun vor

Ein erster Managementplan ist bereits 2003 ausgearbeitet worden. Dieser wurde nun evaluiert beziehungsweise neu verfasst. Der Entwurf des neuen Plans liegt nun vor und gibt konkrete Antworten auf aktuell herausfordernde Fragen für das UNESCO-Weltkulturerbe FertőNeusiedler See: Wo soll sich der Tourismus hinentwickeln? Wie wird das Thema Mobilität angegangen? Gibt es einen Änderungsbedarf bei den „Kriterien für das Bauen im Welterbe“? Der neue Managementplan bietet unter dem Motto „Schützen durch Nützen“ zahlreiche Maßnahmenvorschläge.

Mit dem neuen Managementplan sollte ein integratives Gesamtkonzept für die Welterberegion entwickelt werden, das auf die Fragen der Gegenwart eingeht und eine Vision, eine ganzheitliche Richtung für die Entwicklung der Welterbestätte vorgibt. „Das Konzept hierfür liegt nun vor, die finalen Abstimmungen mit dem zuständigen ungarischen Ministerium sind aber noch weiter zu führen und werden über die Projektlaufzeit bis Ende 2022 hinaus benötigen. Leider haben die ungarischen Partner noch recht kurz vor Projektende einige durchaus wesentliche Änderungen eingefordert, die aber einer weiterführenden und tiefergehenden Koordination bedürfen“, heißt es in einer Aussendung des österreichischen Welterbe-Vereins.

Der über 200 Seiten starke, vorläufige Entwurf des Managementplans, der noch kein offizielles Dokument darstellt, steht auf der Internetseite des Vereins Welterbe Neusiedler See www.welterbe.org als Download zur Verfügung. Aber auch ein grenzüberschreitender Konsultativrat als bilaterales Koordinationsgremium zu Welterbefragen wurde gegründet.

Im Rahmen des EU-Projektes wurde auch ein „Landschaftsobservatorium“ begründet. Das ist ein fachliches Experten-Gremium, das zukünftig hinsichtlich der Entwicklungen in Landschaftsbild und Landschaftscharakter der Welterbestätte beratende Beiträge zum Management leisten soll.

