Gattendorf: Von Königen und Künstlern am „Tag des Denkmals“

Los ging es für die dritte Volksschulklasse der ÖKOLOG Volksschule Gattendorf bei der Kittseer Kreuzung, wo die Statue des Heiligen Nepomuk mit seiner Legende aufwartete. Dieser wurde im Mittelalter von König Wenzel IV. zum Tode durch Ertrinken verurteilt, weil er sein Beichtgeheimnis nicht brechen wollte. Man nennt ihn auch „Brückenheiliger“, weil seine Statuen immer an oder auf Brücken zu finden sind.

Geschichtlicher Rundgang durch den eigenen Ort

Nächste Station: das Gemeindewappen. Der Tag des Denkmals soll auch auf engagierte Menschen hinweisen, die durch ihre Handwerkskunst Historisches pflegen. Menschen wie Walter Zunke tragen mit viel Engagement bei, dass das Gattendorfer Gemeindewappen wieder in neuem Glanz erstrahlt. In mühevoller Kleinarbeit hat er die winzigen Mosaiksteinchen wieder an ihren Platz gesetzt.

Im Anschluss wurden beim Kriegerdenkmal Familiennamen entziffert und auf die Bedeutung des Friedens verwiesen. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Büste des berühmten Musikers Franz Liszt, der seine Verwandtschaft in Gattendorf öfters und gern besuchte, zuletzt im Jahr 1883. Die letzte Station des geschichtlichen Lehrausgangs war die Marienstatue im Friedhof. Ewald Metzl erklärt: „Diese wurde schon drei Mal versetzt und ist älter als der Friedhof. Dieser war ursprünglich rund um die Kirche.“

Erinnern gegen das Vergessen und Verschweigen

Der Tag des Denkmals lässt unseren Blick auf unscheinbare und unbekannte Denkmäler richten und Wissenswertes über sie erfahren. Dorfhistoriker Ewald Metzl meint: „Die Kinder waren sehr interessiert und haben vieles nicht gewusst. Sie wussten, dass da eine Statue steht, hatten aber keine Ahnung warum.“ Er bereitete in Begleitung von Lehrerin Ursula Jurkovich Informationen möglichst interessant auf. n sind die Kinder der ÖKOLOG Volksschule Gattendorf zu Multiplikatoren und Bewahrern kulturellen Erbes geworden.

Metzl erklärt: „Wenn du vom Alten lernst, kannst du es für die Gegenwart anwenden. Ich bin Jahrgang 1948. Als ich in der Schule war, haben wir über den Zweiten Weltkrieg beispielsweise nichts gelernt.“ Aufklärung über die Vergangenheit der eigenen Kultur hilft gegen das Verschweigen und Vergessen. Wissen hat mit Vergangenheit und mit Erinnerung zu tun. Die Erinnerung daran macht die Gegenwart aus.