Gedenkstätte in Parndorf: „Ausgelöscht ist nur, wer vergessen wird.“

„Ausgelöscht ist nur, wer vergessen wird“, sagte Christa Wendelin im Rahmen des Festakts. Gemeinsam mit Johann Maszl, Michael Koss und Michael Boschner gehörte sie der überparteilichen Arbeitsgruppe an, die mit der Umsetzung einer Gedenkstätte betraut wurde. Sie solle an die Parndorfer Opfer des Nationalsozialismus erinnern, sei aber auch ein Beitrag gegen das Vergessen, wie schnell eine Gesellschaft zerbrechen könne, so Wendelin.

Gestaltet wurde das Mahnmal von Daniel Bucur, bekannter Holzkünstler aus Gols. Ergänzt werden die beiden Holzskulpturen von Informationstafeln auf denen die NS-Opfer aus Parndorf namentlich genannt werden: Personen, die aufgrund ihrer jüdischen Religion, ihrer politischen Einstellung oder geistigen beziehungsweise körperlichen Behinderung vom NS-Regime verfolgt und getötet wurden.

Bis 1938 funktionierte das Zusammenleben mit der jüdischen Gemeinde in Parndorf großteils unproblematisch, Antisemitismus war kein Thema. Das änderte sich im März 1938 schlagartig. Juden wurden enteignet, geschlagen und von der SA schikaniert. Bis zum Herbst 1938 hatten alle Juden Parndorf verlassen. Einige starben in KZs, anderen gelang die Flucht. Einige Überlebende kamen nach dem Ende des Krieges nach Parndorf zurück, fanden ihre Häuser in schlechtem Zustand wieder und teilweise von Ausgebombten bewohnt. Alle verkauften die Häuser und verließen Parndorf.

Mahnmale helfen, uns zu erinnern, dass sich Fehler nicht wiederholen. Denn wir sind dafür verantwortlich, dass so etwas nicht wieder geschieht.“ Herbert Brettl

Mittlerweile gibt es nur mehr wenige Zeitzeugen, die über die Zeit des Nationalsozialismus berichten können. Umso wichtiger ist eine rege Gedenk- und Erinnerungskultur. Historiker Herbert Brettl erläuterte deren hohe Bedeutung: „Mahnmale helfen, uns zu erinnern, dass sich Fehler nicht wiederholen. Denn wir sind dafür verantwortlich, dass so etwas nicht wieder geschieht.“

Die Realisierung der Gedenkstätte hat sich in Parndorf über mehrere Jahre in die Länge gezogen. Ein erster Grundsatzbeschluss des Gemeinderats wurde bereits vor rund zwölf Jahren gefasst. „Es gab viele Diskussionen, wohin das Mahnmal kommen und wie es gestaltet werden soll. Pläne, mit denen nicht alle leben konnten. Auch ich nicht“, erzählte Bürgermeister Wolfgang Kovacs. Einigen konnte man sich im Gemeinderat lange nicht, bis sich vor drei Jahren die besagte Arbeitsgruppe mit dem Thema auseinandersetzte und nun eine berührende Gedenkstätte zur Realisierung brachte.

Ausstellung über Holocaust in der Volksschule eröffnet

Im Rahmen des Festaktes wurde auch die Ausstellung „Licher im Dunkeln – Frauen während des Holocaust“ im Festsaal der Parndorfer Volksschule eröffnet. Diese Ausstellung war bereits vor drei Jahren geplant, musste aufgrund der Corona-Lockdowns aber zwei Mal abgesagt werden. Organisiert wurde die Ausstellung von Johann Rechberger (Universal Peace Federation Parndorf). Die Ausstellung ist von 2. April bis 6. April von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Für Gruppen besteht die Möglichkeit, individuelle Termine zu vereinbaren.

„Die Ausstellung soll mahnen und zeigen, dass wir uns nicht von alternativen Realitäten und Verschwörungstheorien blenden lassen dürfen“, so Rechberger bei der Ausstellungseröffnung.

