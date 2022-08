Schlepper-Unfall im Burgenland - Lenker bleibt in U-Haft

Werbung

Diese wurde um einen Monat bis Ende September verlängert, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Gegen den 30-Jährigen wird wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung ermittelt.

Außerdem werden dem russischen Staatsbürger Schlepperei in einer kriminellen Vereinigung und Körperverletzung unter besonders gefährlichen Verhältnissen vorgeworfen. Er wollte mit seinem Kastenwagen, in dem sich 20 Migranten befanden, vor einer Polizeikontrolle am Grenzübergang Kittsee flüchten, verlor aber die Kontrolle und das Fahrzeug überschlug sich. Drei Flüchtlinge starben noch an der Unfallstelle, 17 Personen wurden teils schwer verletzt.

