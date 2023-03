Bezirk Neusiedl hat wesentlichen Anteil am neuen Windstromrekord

Werbung

Am vergangenen Samstag stürmte es in Österreich kräftig. Mit einer Leistung von 3.300 Megawatt (MW) war noch nie so viel Windkraftleistung gleichzeitig mit Volllast am Netz wie an diesem Tag. In Summe konnten an diesem Tag 68,7 Millionen kWh Windstrom erzeugt werden und damit 44,4 Prozent des Strombedarfs abgedeckt werden. Das Jahr 2023 brachte damit die drei windstromstärksten Tage überhaupt (10. Jänner: 70,4 Millionen kWh und 4. Februar: 71 Millionen kWh). „Dies zeigt wieder einmal das große Stromerzeugungspotenzial, das in der Windkraft steckt, gerade im Winterhalbjahr, wenn zwei Drittel des Windstroms erzeugt werden,“ bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Spitzenreiter mit 410 Windrädern

Einen wesentlichen Anteil am neuen Windstromrekord hat der Bezirk Neusiedl am See. In keinem anderen Bezirk in Österreich findet man so viele Windräder wie hier. 410 der insgesamt 448 (Stand: Ende 2022) burgenländischen Anlagen stehen im nördlichsten Bezirk. Sie produzieren Strom für 830.000 Haushalte. Die IG Windkraft spricht von 66 Millionen Euro jährlicher Wertschöpfung durch den Betrieb der Windräder alleine im Neusiedler Bezirk - und rechnet außerdem vor: 1,4 Millionen Tonnen CO2 werden eingespart, so viele wie 590.000 PKW ausstoßen.

Vorteile für Windstromländer

Die hohe Windstromerzeugung bringt derzeit nur den östlichen Bundesländern einen Vorteil. Während Niederösterreich und das Burgenland über weite Strecken des Rekordtages weit mehr als 1.000 MW Leistung für den Stromexport am Netz hatte, mussten die Bundesländer im Westen Österreichs hohe Strommengen importieren. „Gerade die Bundesländer mit hoher Wasserkrafterzeugung würden von einem Ausbau der Windkraft stark profitieren, da die Windkraft den Stromimport im Winterhalbjahr deutlich senken kann“, so Moidl.

Wermutstropfen Lichtverschmutzung

Die hohe Anzahl der Windkraftanlagen im Bezirk Neusiedl bringt allerdings auch ein nächtliches Dauerblinken am Himmel mit sich, das für Anrainer oftmals als sehr störend empfunden wird. Die roten Lichter warnen Kleinflugzeuge vor den hohen Windrädern. Die Leuchtfeuer müssten allerdings gar nicht ständig blinken. Technisch gibt es längst Möglichkeiten, das Blinken auf ein Minimum zu reduzieren. Durch die „bedarfsorientierte Befeuerung“ werden die roten Blinklichter nur dann aktiviert, wenn sich tatsächlich ein Flugzeug den Anlagen nähert. In Deutschland und den Niederlanden ist die „bedarfsorientierte Befeuerung“ ein gesetzliches Muss, in Österreich hingegen fehlt dafür nach wie vor die rechtliche Grundlage. „Dabei liegt bereits alles auf den Tisch“, sagt Martin Jaksch-Fliegenschnee, Sprecher der IG Windkraft“ gegenüber der BVZ. Seit drei Jahren ringe man mit dem Bundesministerium um die rechtliche Umsetzung der „bedarfsorientierten Befeuerung“.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.