Nickelsdorf: PV-Park wird erweitert

Am vergangenen Mittwoch kamen Bundesministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) und auch die Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Burgenland Regina Petrik nach Nickelsdorf, um die Erweiterung des neuen Solarparks in Nickelsdorf zu begutachten.

Die Erweiterung geschah allerdings nicht durch die Burgenland Energie, die erst den Solarpark mit 170 Hektar Fläche errichtete (die BVZ berichtete), der im heurigen Jahr sukzessive in Betrieb genommen wird, sondern durch das niederösterreichische Unternehmen ImWind, das sich bereits für 17 Windräder in Nickelsdorf verantwortlich zeichnet und in der Gemeinde nun auch im Bereich der Photovoltaik aktiv wird.

Möglich wurde das Projekt durch die japanische Firma Resonac, die eine Niederlassung in Oberösterreich besitzt und den in Nickelsdorf erzeugten Strom über einen Liefervertrag für 15 Jahre zukauft. Der Baubeginn fand im März 2023 statt, auf der Projektfläche von 31,4 Hektar soll ab November 2023 eine Leistung von 32,45 MWp (Megawatt Peak) erzeugt werden. Genauer sind es rund 59.000 PV-Module, die auf einer Unterkonstruktion von rund 19.500 Rammprofilen platziert werden. Dabei wurde auch eine etwa 13 Hektar große Maßnahmenfläche für Kleinsäuger angelegt.

Die Klimaschutzministerin Gewessler begrüßt das Projekt in Nickelsdorf: „Der schnelle Ausbau von sauberer, heimischer Energie hat im Moment für uns alle Priorität. Wir arbeiten im Klimaschutzministerium auf allen Ebenen daran, dass uns das gelingt: Mit Förderungen, mit schnelleren Verfahren und besseren Netzen. Und das zeigt bereits Wirkung. Aktuell werden z.B. in unserem Land mehr Photovoltaik-Anlagen gebaut, als je zuvor. Das zeigt, wir können unser Ziel schaffen: 100 Prozent Grüner Strom für unser Land bis 2030. Innovative Unternehmen wie ImWind sind dabei ganz wichtig. ImWind kombiniert in Nickelsdorf den eigenen Windpark jetzt mit Photovoltaik, das ist eine großartige Kombination. Weil an sonnenarmen Tagen, wo die Photovoltaik an ihre Grenzen stößt, trotzdem noch Windräder laufen. Und in windarmen Zeiten trotzdem noch die Solarzellen Strom erzeugen können.“

Auch der Nickelsdorfer Bürgermeister Gerhard Zapfl freut sich über die Zusammenarbeit: „Ich bin natürlich froh, dass die Firma ImWind ihre Aktivitäten in Nickelsdorf erweitert und so auch einen wichtigen Beitrag für die Klimaneutralität leistet. Weiters hoffe ich natürlich, dass es nicht die letzte Aktivität dieser Art ist.“

