Parndorf: Rund 2.500 PV-Module am Dach der Firma Mareto

Das Unternehmen MARETO produziert im Nordburgenland hochwertige Verpackungen für den globalen Kosmetikmarkt. In Zukunft nutzen die 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebes die Kraft der Sonne und setzen einen bewussten Schritt für eine klimaneutrale Zukunft des Unternehmens. Gemeinsam mit Burgenland Energie wurde auf dem Dach des Produktionszentrums in Parndorf mit 1.110 Kilowatt Peak (kWp) Leistung eine der größten Photovoltaik-Anlagen im Burgenland in Betrieb genommen.

Die 1.110 kWp große Photovoltaik-Anlage wurde vom Unternehmen Burgenland Energie errichtet. Sie verfügt über 2.468 Module und ist somit eine der größten Anlagen im Burgenland. Pro Jahr erzeugt die Anlage auf knapp 8.900 m² Dachfläche rund 1.221.500 kWh Sonnenstrom. Stephan Reif, Geschäftsführer der MARETO Kunststoffverarbeitung GmbH: „Entsprechend der aktuellen Stromnutzung werden wir rund 100 Prozent des grünen Stroms direkt im Produktionsbetrieb verbrauchen. Insgesamt spart die Photovoltaik-Anlage 436 Tonnen CO2 pro Jahr gegenüber konventioneller Stromerzeugung. Mit Burgenland Energie haben wir einen innovativen und zuverlässigen Partner gefunden, der uns am Weg zur Energieunabhängigkeit begleitet.“

Foto: Burgenland Energie

Die Voraussetzungen für eine optimale Nutzung der Photovoltaik-Anlage sind im Burgenland mit mehr als 2.000 Sonnenstunden im Jahr, an 300 Tagen, nahezu perfekt. „Wir setzen auf das Gold des Burgenlands – nämlich auf Wind und Sonne. Mit der Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage wird ein Zeichen für Klimaneutralität und Erneuerbare Energie gesetzt. Was wir bei MARETO in Parndorf umgesetzt haben, hat Vorbildwirkung für andere Betriebe in Österreich und im Burgenland und unterstreicht den Innovationsgeist unserer beiden Unternehmen. Denn nur gemeinsam schaffen wir das Ziel, das Burgenland bis 2030 klimaneutral und energieunabhängig zu machen“, so Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie.

