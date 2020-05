Nach einer verbalen Auseinandersetzung griffen zwei Männer (19 und 22 Jahre alt) zu einem Messer und stachen auf einen 19-Jährigen ein. Sofort nach dem tätlichen Angriff stiegen die Männer in einen PKW und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde vor Ort von der Gemeindeärztin erstversorgt und anschließend mit einem Rettungsfahrzeug in die Unfallambulanz Frauenkirchen verbracht. Der verletzte 19-Jährige hatte eine ca. 4 cm tiefe Stichwunde im Bereich der Niere und eine Schnittverletzung am rechten Ohr. Die Fahnung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Polizei ermittelt.