Um 1850 wurde der Bau von Kasernen durch die Gemeinden des Komitats Moson (Wieselburg) angeregt. Die Region des heutigen Truppenübungsplatzes in Bruckneudorf und die Parndorfer Platte war prädestiniert für militärische Übungen. Diese Übungen wurden allerdings mehr und mehr zur Belastung für die Bevölkerung. Neusiedl am See und die umliegenden Gemeinden hatten dem durchziehenden k.k. Militär nämlich Verpflegung, Futter und sogenannte „Standquartiere“ zur Verfügung zu stellen.

Die Wahl des Standortes für eine Kaserne fiel auf Neusiedl am See. Die Kaserne wurde in den Jahren 1853 bis 1856 errichtet und hat den Gemeindeverband etwa 400.000 Gulden gekostet. Die Gemeinden haben damit ihr Ziel erreicht: Im Übergabevertrag vom 28. Oktober 1858 findet sich eine Klausel, welche bestimmt, dass die Gemeinden künftig von militärischen Einquartierungen in Friedenszeiten zu befreien sind. Ebenso haben sich die Erbauer einen wirtschaftlichen Nutzen für die Region durch „die ständige Unterbringung einer Division Cavallerie“ erwartet.

Die Kaserne dürfte zwischen 450 und 500 Mann beherbergt haben. Der Name der Kaserne wurde immer wieder geändert. So hieß sie anfangs „Franz Joseph Caserne“, in Schriftstücken des Neusiedler Stadtarchivs scheint sie auch als „Wieselburger Comitats-Caserne“ auf. Zuletzt wurde sie Berger-Kaserne genannt. Das Bundesheer verkaufte die Kaserne 2005. Mehr über die Geschichte der Neusiedler Garnison können Sie im 1. Band des Neusiedler Jahrbuchs (1998) lesen, das vergünstigt im Weinwerk Burgenland erhältlich ist.