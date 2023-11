Neue Bezirksgeschäftsstelle für SPÖ in Neusiedl am See

Am Mittwochabend feierte die SPÖ die Eröffnung ihrer neuen Bezirksgeschäftsstelle. SPÖ-Landesparteivorsitzender Doskozil hat in seiner Rede die politische Arbeit für die Menschen in den Fokus gestellt. „Um den Sorgen und Anliegen der Bevölkerung gerecht zu werden, bedarf es einer repräsentativen Anlaufstelle. Diese wurde im Bezirk Neusiedl am See mit dem neuen SPÖ-Bezirksbüro geschaffen. Wir sind eine offene Partei, daher ist jede und jeder eingeladen dieses Angebot wahrzunehmen.“, sagt der burgenländische Landeshauptmann und Landesparteivorsitzende der SPÖ.

Flankiert wurde Doskozil von den SPÖ-Bezirksvorsitzenden Maximilian Köllner und Kilian Brandstätter sowie Landesrätin Daniela Winkler und den SPÖ-Abgeordneten des Bezirks. Seit den Sommermonaten wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Alfred Kollar in der Neusiedler Rochusstraße 5/2 ein Leerstand der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) für die Bezirks-SPÖ adaptiert. Nun sind alle Arbeiten fertig und die SPÖ kann nach etwa 60 Jahren von einer ehemals adaptierten Wohnung in der Oberen Hauptstraße 55 in ihr neues Domizil wechseln. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnungsfeier von der "Kleinen Blechpartie", für die Kulinarik sorgte die Fa. MAWE.

Neue Möglichkeiten durch neues Büro

Köllner und Brandstätter betonen die Notwendigkeit der Ortsveränderung der Bezirksgeschäftsstelle: „Das alte Objekt hat nie unseren Bedürfnissen entsprochen. Jahrelang hat die Bezirkspartei Altlasten abgetragen, gespart und sich nur das Notwendigste geleistet, um eine neue Bezirksgeschäftsstelle realisieren zu können. Platzbedarf, Lagermöglichkeiten und vor allem ein gewisser Repräsentationsfaktor stehen uns nun zur Verfügung.“

Bezirksgeschäftsführer Radlspäck, der seit über 23 Jahren die Geschäfte der Bezirkspartei leitet, sagt: „Wir haben nun endlich Barrierefreiheit herstellen können. Dazu gehört eine WC-Anlage, die auch von Menschen mit besonderen Bedürfnissen angenommen werden kann. Besprechungen, Klausuren und Schulungen mit mehreren Personen, die wir bisher immer extern verlagern mussten, können nun Inhouse durchgeführt werden. Das ist ein wesentlicher Part für eine politische Partei, denn, zum Beispiel, Strategieplanungen und Wahlkampfprozederes sind eher nicht für öffentliche Ohren gedacht“, lächelt Radlspäck.

Ein Mal monatlich: Sprechtag der SPÖ-Abgeordneten

Ab Jänner 2024 wird es außerdem jeden 2. Freitag im Monat vormittags einen Sprechtag in der Bezirksgeschäftsstelle geben, an dem eine Bezirksmandatain oder ein Bezirksmandatar nach Anmeldung für Fragen und Anliegen aus der Bevölkerung zur Verfügung stehen wird. Erstmals am 12. Jänner 2024, zwischen 9 Uhr und 12 Uhr, wird Nationalratsabgeordneter Maximilian Köllner vor Ort einen Sprechtag abhalten. Die Sprechtage werden via Social Media und per E-Mail unter den Mitgliedern und öffentlich beworben. Nach Anmeldung bei Bezirksgeschäftsführer Fritz Radlspäck kann auf diese Weise ein persönliches Gespräch erfolgen.

Viele Ehrengäste

Neben etwa 300 Gästen aus dem Bezirk und darüber hinaus feierten zahlreiche Ehrengäste mit den Neusiedler Roten: Neben der SPÖ-Landesgeschäftsführerspitze Jasmin Puchwein und Kevin Friedl, befanden sich SPÖ-Klubobmann Roland Fürst, OSG-Obmann Alfred Kollar, Bildungsdirektor Heinz Zitz, der Bezirksvorsitzende des PVÖ, LAbg. a. D. Josef Loos, der Bezirksvorsitzende der SJ, Andreas Resch, Landesschulratspräsident a. D. Gerhard Resch sowie LH a. D. Hans Niessl als Ehrengäste vor Ort.