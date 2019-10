Weltpremiere im Shopping-Mekka: Im Parndorf Fashion Outlet hat am Donnerstag der erste Outlet-Store der Drogeriekette BIPA eröffnet.

Der REWE-Konzern betritt mit dem neuen "B%PA"-Outlet Store Neuland: Es ist österreichweit das erste Geschäft seiner Art. Neben Parfüms, Kosmetik- und Körperpflege-Produkten werden hier auch Elektrogeräte zu verbilligten Preisen angeboten.

Am Donnerstag wurde Im "Village" des Parndorf Fashion Outlet die Eröffnung gefeiert. Zu diesem besonderen Anlass ist auch BIPA-Geschäftsführer Michael Paterno angereist, der im BVZ-Gespräch das Konzept hinter der neuen Outlet-Filiale erklärt hat: "Wir können hier einerseits Artikel, die in großen Mengen eingekauft wurden, zu besonders günstigen Preisen anbieten. Andererseits gibt es auch Artikel, die in anderen Filialen für ein neues Sortiment Platz machen mussten, zu unglaublichen Preisen."

Lest am Mittwoch in der Neusiedler BVZ und im E-Paper, warum der BIPA Outlet-Store im Parndorf Fashion Outlet vorerst nur für einen begrenzten Zeitraum geöffnet sein soll!