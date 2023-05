Pärchen stahl in Parndorf Kleidung

Sie sei, sagte die 23-jährige Angeklagte, von ihrem 36-jährigen Komplizen gezwungen worden, an den Ladendiebstählen teilzunehmen.

Der 36-Jährige wiederum behauptete, die Frau habe als Prostituierte gearbeitet.

„Ich konnte nirgends hingehen“, sagte die 36-jährige Angeklagte, Mutter von zwei kleinen Mädchen, vor Richterin Melanie Gschiel. „Nicht zu den Kindern, nicht nach Hause, er begleitete mich sogar zur Toilette.“

Sie habe darüber die ungarischen Behörden informiert, aber keine Hilfe bekommen.

„Ich habe sie nicht dazu gezwungen, dass sie weiter als Prostituierte arbeitet“, sagte der Angeklagte. „Warum sollte ich sie zum Stehlen zwingen?“

Unter dem Diebsgut war auch Kindergewand

Am 3. März 2023 waren die beiden erwischt worden, als sie in einem Geschäft 15 Kleidungsstücke im Wert von 700 Euro, darunter Bekleidung für die kleinen Töchter der Angeklagten, stehlen wollten.

Die Ladendiebe hatten einen Seitenschneider und einen Magneten mit, um die Diebstahlsicherungen von den Kleidungsstücken zu entfernen. Das Diebsgut wurde ihnen vor Ort wieder abgenommen.

Am Tag zuvor hatten die beiden ungarischen Staatsbürger bereits in einem anderen Geschäft im Outletcenter zumindest einen Pullover gestohlen, den die Frau am nächsten Tag trug.

Angeklagte hatte bereits am 3. November in Parndorf gestohlen

Der 36-Jährige wurde am 3. März verhaftet. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur in seiner Heimat dreifach einschlägig vorbestraft war, sondern am 3. November 2022 in Parndorf ebenfalls Kleidung gestohlen hatte, darunter eine Jacke im Wert von 244 Euro. Auch damals war er erwischt und für einige Stunden eingesperrt worden.

Eigentlich sollte wegen des Ladendiebstahls im November am 22. März gegen den 36-Jährigen ein Prozess am Bezirksgericht Eisenstadt stattfinden, wegen der neuerlichen Ladendiebstähle Anfang März wurde nun jedoch ein Strafverfahren zu allen Straftaten gemeinsam am Landesgericht durchgeführt.

Der 36-Jährige, der in seiner Heimat bereits mehrere Jahre in Haft verbracht hatte, wurde am 3. März in Untersuchungshaft genommen. Seine Komplizin wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Sie bekannte sich bei dem Prozess am Montag, 8. Mai, schuldig und erhielt keine Strafe sondern eine Diversion: Wenn sie zwei Jahre lang keine Straftaten begeht, wird das Verfahren gegen sie eingestellt.

Der 36-Jährige wurde zu einem Jahr Haft unbedingt verurteilt. Er nahm das Urteil an.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.