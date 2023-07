Frauenkirchen: St. Martins Therme steigt in die Barockeselzucht ein

Am Donnerstag lud die St. Martins Therme & Lodge nun zur Taufe des drei Wochen alte Barockesels Otto von St. Martins, der durch Pater Thomas Lackner vom Franziskanerkloster Frauenkirchen im Beisein von Patin Maggie Entenfellner gesegnet wurde. Er zog mit seiner Mutter Mathilda und der zweiten Stute Mariandl in das Gut St. Martins ein. Derzeit leistet ihm das Stuten-Fohlen „Wynn von Schlosshof“ noch Gesellschaft, das Jungtier gehört zur Zucht in Schloss Hof und bleibt die erste Zeit bei seiner Mutter, der Stute Mariandl.

Einzige anerkannte Esel-Rasse Österreichs

„Die Barockesel sind seit 2016 auf Grund unserer Bemühungen gemeinsam mit dem Zuchtverband Stadl Paura eine anerkannte Rasse“, sagt Katharina Tschann, Präsidentin des Barockesel-Vereins und Leiterin der zoologischen Abteilung Schloss Hof. „Damit ist der Weiße Barockesel die einzige Esel-Rasse Österreichs. Jetzt geht es uns allen vor allem darum, durch den internationalen Austausch von Zuchttieren eine stabile Grundpopulation zu bekommen. Aktuell wissen wir, dass es Tiere in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich, Italien und Spanien gibt. Die Zusammenarbeit mit dem Gut St. Martins läuft nun bereits seit einigen Monaten und die Voraussetzungen, die hier gegeben sind, eignen sich großartig für die Zucht. Wir freuen uns über diese wichtige neue Säule zur Arterhaltung einer ganz besonderen Nutztierrasse.“

Meggi Entenfellner als Patin

„Als langjähriger Fan der St. Martins Therme & Lodge und des Teams, das hier Raum für Tiere schafft, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, war ich natürlich sofort hellauf begeistert und habe die Patenschaft für den kleinen Esel übernommen“, freut sich Tierschützerin Maggie Entenfellner. „Gerade die Erhaltung alter Tierrassen trägt nicht nur aktiv zur Artenvielfalt bei, sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil für die Widerstandsfähigkeit und Resilienz.“

Das Muttertier Mathilda stammt aus dem Serengeti-Park Hodenhagen, die Stute Mariandl ist ihre Tochter und war bis dato in Schloss Hof beheimatet. Der Hengst Joschka Arche Alfsee, ebenfalls aus dem Serengeti-Park Hodenhagen, ist bereits seit einigen Monaten im Gut St. Martins eingezogen und ist der künftige Stammhalter der Zucht. Die drei Walache Heck, Karli und Lazlo bleiben natürlich auch weiterhin in der St. Martins Therme & Lodge und sind weiterhin als GreenCare zertifizierte Kontakt-Tiere im Einsatz. Der mehr als 30 Jahre alte Hengst Galamber ist mittlerweile in Rente und steht gemeinsam mit den Ziegen Zaun an Zaun mit den anderen Eseln.

Im Barock: Weiße Tiere galten als „Lichtbringer“

Die Geschichte des Weißen Barockesels geht in die Zeit des Barocks bzw. des Rokokos zurück, der aus dem Karpatengebiet in Ungarn und Ost-Österreich heimisch war. In dieser Epoche galten weiße Tiere als „Lichtbringer“ und standen für das Gute. Der weiße Esel war somit ein Statussymbol. Wer also im Barock etwas auf sich hielt, besaß einen weißen Esel. „Allerdings gerieten die Tiere wieder in Vergessenheit und erst 1986 entdeckte Prof. Fritz Dietrich Altmann, Experte auf dem Gebiet der Haustierrassen, einige Exemplare im Tierpark Herberstein. Dann waren es Helmut Pechlaner und Kurt Kirchberger, die sich auf die Suche nach weiteren Tieren machten und diese in Ungarn fanden“, erzählt Tschann.

Wohlbefinden durch tiergestützte Pädagogik

Im Gut St. Martins sind bereits mehrere alte Haustierrassen beheimatet, dazu zählen etwa Jakobs- und Zackelschafe, aber auch Hühner, Ziegen und Kaninchen. „Unsere weißen Esel sind bei unseren Gästen ganz besonders beliebt. Gerade diese Tiere sind auch Teil unserer Programme zur Tiergestützten Intervention (TGI), sie sind also zertifiziert und sehr an den Umgang mit Menschen gewöhnt. Mit der Zucht der Barockesel werden natürlich auch wieder Tiere zu unseren TGI-Programmen dazukommen. Und wer weiß, vielleicht entwickelt Otto von St. Martins ja auch ein künstlerisches Talent so wie damals unser weißer Esel Freddy“, so Elke Schmelzer, Leiterin der Naturerlebnisprogramme & tiergestützten Ökopädagogik der St. Martins Therme & Lodge.

Geburtstagskinder bekommen Thermeneintritt geschenkt

Anlässlich der Geburt von Otto von St. Martins gibt es auch ein ganz besonderes Geschenk für alle Geburtstagkinder: Wer direkt an seinem Jubeltag in die St. Martins Therme kommt, bekommt den Tagesthermeneintritt an eben diesem Tag geschenkt. „Wir freuen uns sehr über diesen neuen Zuwachs und durch diese Aktion laden wir sozusagen alle zum Mitfeiern ein.“