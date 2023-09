Parndorf/Breitenbrunn: Radlobby lädt zur Radparade und Radweg-Demo

Besonders wichtig ist der Radlobby die Sicherheit der Radfahrenden im Straßenverkehr. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche legt man deswegen heuer den Schwerpunkt auf das sichere Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern.

Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) regelt Überholen von Radfahrern

„Was viele Autofahrerinnen und Autofahrer nicht wissen: Seit Oktober 2022 ist die 33. Novelle der StVO-Novelle in Kraft. Seit damals gilt ein verpflichtender Abstand beim Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern. Dabei muss innerhalb des Ortsgebietes ein Seitenabstand von mindestens 1,5 m, außerhalb des Ortsgebietes von mindestens 2 m eingehalten werden“, erklärt Christa Wendelin. Die Parndorferin ist die stellvertretende Vorsitzende der Radlobby Burgenland. Sie verweist auf eine vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) durchgeführte Umfrage, welche ergab, dass ungefähr die Hälfte der Befragten diese Regelung nicht kennen. „Dementsprechend werden diese gesetzlich geltenden Überholabstände vom überwiegenden Teil der Autofahrerinnen und Autofahrer nicht eingehalten.“

Im Ortsgebiet waren es über 70 Prozent, die Radfahrerinnen und Radfahrer knapper überholt haben, außerhalb des Ortsgebietes sogar fast 90 Prozent. Mehr als die Hälfte der Lenkerinnen und Lenker haben außerhalb des Ortsgebietes nicht einmal 1,5 m Seitenabstand eingehalten. Das KFV geht davon aus, dass zu geringe Überholabstände indirekte Unfallursachen sind (z.B. Stürzen, weil man erschrickt).

Demo: Radlobby fordert Radweg zwischen Winden und Breitenbrunn

Die Radlobby Kirschblütenregion will darüber hinaus auf ein regionales Problem aufmerksam machen. Die Gruppe veranstaltet am Samstag, 16. September, eine Radweg-Demo auf der B50 zwischen Winden am See und Breitenbrunn, um auf den unvollständigen Verbindungsradweg zwischen den Ortschaften hinzuweisen, der beim Bau des neuen Kreisverkehrs zwar vorgesehen aber nicht fertiggestellt wurde.

Termine

3. Parndorfer Radparade: 16. September, Treffpunkt 14 Uhr beim „Eislaufplatz" vis à vis Bäckerei Gettinger, Hauptstraße 134, Parndorf. Die Route führt durch das Parndorfer Gewerbegebiet.

Radweg-Demonstration Breitenbrunn-Winden am See: 16. September, Treffpunkt 9:30 Uhram Parkplatz am Anger in Breitenbrunn, um 10 Uhr startet die Fahrt über die B50 nach Winden am See und wieder retour.