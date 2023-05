Eva Steindl: Abschied nach 28 Jahren bei den „Koryphäen“

Eva Steindl ist seit der Stunde Null des Vereins „Koryphäen“ dabei. Sie sei da „hängengeblieben“, erzählte sie in einem früheren BVZ-Interview. Das zeigt, mit wie viel Freude und Engagement Steindl hier als Geschäftsführerin jahrzehntelange Aufbau- und Entwicklungsarbeit geleistet hat.

Die „Koryphäen“ sind nämlich kein einfacher Verein, sondern ein sozialökonomischer Betrieb in Neusiedl am See, der neben wirtschaftlichen auch soziale Aufgaben übernimmt. Vorrangig geht es darum, (oft über eine längere Zeit) Erwerbslosen den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern. Hinter dem Betrieb steht der gleichnamige Verein.

„Ich habe schon immer gerne mit Leuten gearbeitet und hier sieht man Entwicklungen, die sind genial. Wir haben die Möglichkeit, den Menschen viel zu geben. Es ist schön, wenn man die Leute später trifft und sieht, dass es ihnen gut geht“, so Steindl.

Foto: Koryphäen

Begonnen haben die „Koryphäen“ nur mit einem Secondhandshop und einer Schneiderei. Um ein unterschiedliches Arbeitsangebot zu schaffen, wurde 2014 über das Sonderprogramm 50+ der Bundesregierung eine Werkstatt eröffnet. 2016 folgte ein Flohmarkt, 2018 die Haus- und Gartenbetreuung, 2021 dann die „Tandlerei“.

Die Koryphäen stehen aber nicht nur für die Wiedereingliederung ins Arbeitsleben, sondern auch für eine gelebte Kreislaufwirtschaft. Jeder kann gebrauchte Kleidungsstücke bringen, in der Schneiderei werden Ausbesserungsarbeiten erledigt und im Secondhandshop werden die Teile wieder verkauft. Seit einigen Jahren sind die „Koryphäen“ auch Mitglied des „Re Use Netzwerk Burgenland“. Als „Re Use“-Partner des Burgenländischen Müllverbandes werden immer wieder „Re Use“-Tage veranstaltet.

Nun geht es für Steindl nach 28 Jahren als Geschäftsführerin in den Ruhestand und nach einer Kur steht erst einmal eine Reise nach Italien und Frankreich an. „Unsere Hochzeitsreise“, lacht sie. Kurz vor dem ersten Lockdown hat sie nämlich geheiratet.

Ihre Nachfolge bei den „Koryphäen“ ist übrigens von langer Hand geplant. Die Neusiedlerin Sandra Meidlinger ist seit neun Jahren Steindls rechte Hand und übernimmt nun die Geschäftsführung. „Ich freue mich auf die Herausforderung. Die Arbeit bei den Koryphäen ist sinnstiftend. Man bekommt direkt und persönlich mit, dass man einen Unterschied, eine positive Veränderung, im Leben von Menschen erwirken kann“, betont sie. Die Unternehmensphilosophie decke sich mit ihren Werten. „Die Koryphäen stehen für Nachhaltigkeit. Wir leben sie täglich durch unsere Arbeit und ermöglichen es auch unseren Kundinnen und Kunden nachhaltig und umweltbewusst einzukaufen.“

