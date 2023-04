Osterparty im Roots Apetlon

In Apetlon beging man den Ostersonntag mit guter Musik und noch besserer Stimmung im „Back to the Roots“. Roland Gruber lud bei freier Spende in sein Lokal, verantwortlich für die Beats zeigte sich DJ Gollo, der dem Publikum ordentlich einheizte. Außerdem wurde im Laufe des Abends eine Flasche Vodka mit Beigetränken verlost, die (Berliner) „Luft-Time“ von 20 bis 22 Uhr 30 tat ihr Übriges. BVZ-Reporter Sebastian Rappold war vor Ort, um die Stimmung einzufangen.

