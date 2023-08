Das ist los im Bezirk Neusiedl!

10. AUGUST

Illmitz: Open – Tennisturnier vom 10.8. bis 13.8. im Sportzentrum Zickhöhe.

Neusiedl/See: Grünes Sommerkino um 20 Uhr am Anger.

Neusiedl/See: Weingenuss und Nachtwächtererlebnis am 10.8. und 17.8, um 19.30 Uhr im Weingut Thomas Haider. Anmeldungen unter 02167/2229 oder info@neusiedlamsee.at.

Neusiedl/See: "Spannung pur – Bgld. Weißweine„ - Weinstammtisch um 19 Uhr im “Zum echten Leben. Anmeldungen unter 0680/2015132 oder genuss@zumechtenleben.at.

Podersdorf/See: „SONN WEIN Austropop“ ab 19 Uhr direkt an der Mole.

Weiden/See: „Podersdorf 3“ live um 19 Uhr in der Strandbar.

11. AUGUST

Frauenkirchen: Live Musik mit „Tom Walk“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Gols: 54. Golser Volksfest – Wirtschaftsmesse, Bezirksweinkost und der Golser Kultursommer vom 11.8. bis 20.8. am Volksfestgelände.

Illmitz: „Salzlacken – einzigartige Lebensräume“ – Exkursion um 15.30. Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Jois: Gartenfest – Fasching im Sommer am 11.8. und 12.8., ab 18 Uhr und 13.8., 10.15 Uhr Messe und Frühschoppen im Pfarrhof.

Podersdorf/See: Kunsthandwerksmarkt vom 11.8. bis 13.8. am Strandplatz. Freitag, Samstag, 10 bis 19 Uhr, Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Podersdorf/See: Winzerpartie „Spätstarter“ live, Weinverkostung ab 18 Uhr vor dem Weinclub 21.

12. AUGUST

Frauenkirchen: Live Musik mit „Captain Minus“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Gattendorf: Saubraten der ÖVP um 19 Uhr im Hof der alten Volksschule.

Illmitz: „Mit dem Nationalpark in den Tag“ – Exkursion um 6 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Neudorf: Hotterfahrt und Oldtimertreffen im Gemeindepark.

13. AUGUST

Illmitz: Illmitzer Pfarrfest ab 11 Uhr im Pfarrgarten, es spielt der MV Illmitz. Ab 17 Uhr Unterhaltung mit der Nationalparkmusi, Kinderprogramm von 14 bis 16 Uhr.

Jois: Blutspenden von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr in der alten Kinderkrippe.

Jois: „Yoga in den Weinbergen“ vom Weingut Leo Hillinger mit Denisa Becker. Beginn ist um 9.30 Uhr. Anmeldungen unter www.momentino.at.

Pama: Radwandertag der Naturfreunde. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am SK-Platz, Abfahrt um 10 Uhr.

Pamhagen: Kino im Freien am Kirchenplatz. Beginn ist um 19 Uhr mit dem Kinderprogramm, ab 20.15 Uhr Familienfilm. Eintritt freie Spende.

Podersdorf/See: Lorenzi-Frühschoppen mit dem MV ab 11.30 Uhr im Jagakölla.

Wallern: Kinderfest der SPÖ am Kinderspielplatz Neubaugasse. Beginn ist um 14 Uhr.

14. AUGUST

Frauenkirchen: Markttag ab 8 Uhr in der FUZO.

Frauenkirchen: „Circus Camp Vegas“ vom 14.8. bis 18.8., Anmeldungen unter 0665/65109105 oder circus-vegas@gmx.at.

Neusiedl/See: Gesellige Neusiedler Weinverkostung um 19 Uhr im Weingut Haider HTH. Anmeldungen erforderlich unter 02167/2229 oder info@neusiedlamsee.at.

15. AUGUST

Apetlon: Wandertag der SPÖ

Gattendorf: BTV Kids Trophy 2023 ab 13 Uhr am Tennisplatz.

Illmitz: „Der Sommer im Nationalpark“ – Exkursion um 16.30 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Jois: Fußwallfahrt zur Spittelwaldkapelle – Treffpunkt um 8 und 10 Uhr bei der Pfarrkirche.

Pama: Naturfreunde-Essen und Gratis-Eis Aktion am Generationenspielplatz.

16. AUGUST

Illmitz: „Ein Labyrinth aus Schilf“ – Kanutour am Neusiedler See. Beginn ist um 16.30 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Neusiedl/See: „Crazy for the Swing“ – live Musik um 19.30 Uhr im „La Takeria“ am See. Eintritt freie Spende.