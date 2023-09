Das ist los im Neusiedler Bezirk

28. SEPTEMBER

Kittsee: „Heinzenland versus Vierburgenland“ – Dr. Sepp Gmasz zum Disput über den Landesnamen. Beginn ist um 19 Uhr im GH Leban.

29. SEPTEMBER

Frauenkirchen: Live Musik mit „Tom Rhom“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Illmitz: „Sandeck – Ein Blick in die Naturzone“ – Exkursion um 13 Uhr. Anmeldungenunter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Kittsee: Jahrmarkt am Hauptplatz.

Neusiedl/See: Pink Ribbon Frühstück von 9 bis 11 Uhr im Rathaus.

Neusiedl/See: Lange Nacht der Geschäfte bis 21 Uhr entlang der Hauptstraße.

Winden/See: „Schatzkiste“ – Kabarett mit Gregor Seberg beim Karl Wirt. Informationen und Tickets unter 0664/1208120 oder tickets@martinsevent.at.

30. SEPTEMBER

Edelstal: „Fly with me“ am 30.9. und 1.10., jeweils ab 10 Uhr am Spitzerberg.

Frauenkirchen: Live Musik mit „Lisa Prandstätter“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Gols: „Herbst-RAD-Tour“ der KEM Neusiedler See – Seewinkel. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Hauptplatz. Informationen und Anmeldung unter 0664/1114136 oder robert@schitzhofer.at.

Halbturn: „Zaubershow mit Ballonmodellage“ um 15 Uhr auf Schloss Halbturn. Anmeldung erforderlich unter kulturverein@schlosshalbturn.com.

Illmitz: „Der Herbst im Nationalpark“ – Exkursion um 13.30 Uhr. Anmeldungen und nähere Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Jois: „best of bayern“ – Oktoberfest des SC Hill ab 13 Uhr am Sportplatz.

Kittsee: Vollmondwanderung um 18.30 Uhr. Treffpunkt: Schattendörfl 1.

Mönchhof: Lesung mit Dorothee Hartinger & Stefanie Dvorak um 19.30 Uhr im Kurhaus Marienkron. Anmeldung erforderlich unter 02173/80205-0.

Neudorf: Kesselfleischessen im Bründlbad.

Pama: Oktoberfest des SK Pama ab 11 Uhr am SK Platz.

Parndorf: „Brucklyn Big Band“ um 19 Uhr im Festsaal der Volksschule. Karten unter 02166/22772.

Podersdorf/See: Fantastisches Hüpfburgen-Wochenende am 30.9. und 1.10., jeweils von 10 bis 19 Uhr am Podobeach.

Tadten: Kirtag im Park in der Oberen Hauptstraße.

Tadten: Kirtagstratsch mit der Volkspartei von 8 bis 12 Uhr am Raiffeisenplatz.

Winden/See: „Kunst Orte. Inspirierende Streifzüge durchs Burgenland“ – Buchpräsentation von Sabine Kritsch-Schmall und Eva Maltrovsky um16 Uhr im Freilichtmuseum Wander Bertoni.

1. OKTOBER

Gattendorf: Frühschoppen des SC Gattendorf ab 11 Uhr am Sportplatz.

3. OKTOBER

Frauenkirchen: „Weg zur inneren Balance“ – Workshopreihe im Rahmen der Aktion „Gesunde Pfarre“ um 18.30 Uhr im Kloster Frauenkirchen. Infos und Anmeldungen unter 0676/880701704 oder philipp.jurenich@martinus.at.

WOCHENTIPPS

Gols: Erlebnisverkostung im Weinkulturhaus jeden Dienstag bis November um 16 Uhr. Anmeldungen unter 02173/20039 oder info@weinkulturhaus.at.

Gols: „Leiterwagerl Tour“ jeden Freitag bis Oktober in den Golser Weinbergen. Anmeldung unter 02173/2247 oder wein@allacher.com.

Illmitz: „Babyplausch“ jeden zweiten Mittwoch im Monat bis 13.12., jeweils um 9 Uhr im Seniorentageszentrum.

Neusiedl/See: Koryphäen Flohmarkt, Montag, 8 bis 13 Uhr und jeden 1. Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Neusiedl/See: „Jazz am See“ bis 29. September, freitags um 18 Uhr im Seebad.

Parndorf: Flohmarkt Parndorf jeden 1. Samstag im Monat bis 7.10., 7 bis 15 Uhr bei der Brückenwaage. Infos unter 0664/6343971.

Podersdorf/See: Seemarkt dienstags von 7 bis 13 Uhr am Marktplatz.

BAUERNMÄRKTE

Neusiedl/See: Jeden Freitag von 9 bis 12.30 Uhr am Hauplatz vor dem Rathaus.

Pamhagen: Demeter Hofladen bei Familie Andert, Lerchenweg 16. Geöffnet jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr.

Parndorf: MARKT DER ERDE - SLOW FOOD EARTH MARKET Jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 14 Uhr.7.10.: Oktoberstadel

BEI DEN NACHBARN

Breitenbrunn: „Kirschblütenerlebnisführung im Naturpark“ am 30.9. Beginn ist um 15 Uhr. Nähere Informationen und Buchungen unter www.neusiedlersee.com.

Breitenbrunn: „Weinkulturwanderung und Winzerjause“ jeden Dienstag und Freitag bis 31.10., um 14 Uhr. Treffpunkt am Kellerring. Anmeldungen erforderlich (bis zwei Tage vor dem Termin) unter 0676/4031757.

Purbach: „Herbst.Kellergassen.Markt“ am 30.9. und 1.10., von 10 bis 17 Uhr in der Kellergasse. Genuss-Produkte, Kunsthandwerk, Food-Trucks und Kulinarik, Weinverkostung und Musik am Sonntag. Eintritt frei. www.genussburgenland.at