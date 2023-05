Es tut sich was im Bezirk Neusiedl

Der Circus Alex Kaiser gastiert noch bis zum 7. Mai in Neusiedl am See, Wiese hinter AGM. Unter dem klangvollen Motto "Sensationen zwischen Himmel und Erde" präsentiert Alex Kaiser spektakuläre Attraktionen, humane Freiheitsdressuren mit edlen Pferderassen und sanften Wüstenschiffen sowie urkomische Comedy mit Lachgarantie. Besonders stolz ist der Zirkusdirektor, die preisgekrönte "Gerling-Truppe" für die diesjährige Österreich-Tournee verpflichten zu können.

Foto: CircusAlexKaiser