Event-Tipps Wohin am Wochenende im Bezirk Neusiedl?

Sturmwanderung. Neusiedler Genusswanderung (3,5 km) mit Sturm und Wein am 16. September von 14 bis 18 Uhr. Start und Ende: Neubergstraße 1. Foto: Tourismusverband Nordburgenland

H aben Sie schon was vor am Wochenende? Wenn nicht, dann schauen Sie doch bei einer der vielen Veranstaltungen im Bezirk Neusiedl am See vorbei. Hier finden Sie eine umfangreiche Auswahl:

14. SEPTEMBER Halbturn: „T(h)rill! Klassik!“ – Klavierabend um 19:30 mit Marcus Paul Hasenauer im Rahmen der Halbturner Schlosskonzerte auf Schloss Halbturn. Informationen unter www.halbturner-schlosskonzerte.at. Illmitz: „Ein Labyrinth aus Schilf“ – Kanutour am Neusiedler See. Beginn ist um 6 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at. Neusiedl/See: Sprechtag des „KOBV – Der Behindertenverband“ von 9 bis 10.30 Uhr in der Zentralmusikschule. Anmeldung unter 01-406 1586-47. Neusiedl/See: „Rheingau – neuer Aufbruch am Rhein“ – Weinstammtisch um 19 Uhr im „Zum echten Leben“. Anmeldungen erforderlich unter 0680/2015132 oder genuss@zumechtenleben.at. 15. SEPTEMBER Frauenkirchen: Live Musik mit „Licht&Rauch“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge. Frauenkirchen: Tag der offenen Tür ab 14 Uhr im Therapiezentrum Mühlteich. Illmitz: „Mit dem Fahrrad zu den Graurindern“ – Exkursion um 15.30 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at. Neusiedl/See: Literaturtage vom 15.9. bis 17.9. im Weinwerk. Eröffnung am Freitag um 18 Uhr. Samstag ab 15 Uhr und sonntags ab 11 Uhr. Nähere Informationen und Programm unter www.weinwerk-burgenland.at. 16. SEPTEMBER Edelstal: Heurigennachmittag des Pensionistenclubs ab 14 Uhr. Frauenkirchen: Live Musik mit „Jack&Rizzo“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge. Gattendorf: ÖVP Saubraten im Hof der Alten Volksschule. Beginn ist um 19 Uhr. Gols: Muskantenstammtisch ab 18.30 Uhr im Bio-Buschenschank „Zum Rebstöckl“. Halbturn: „Kaiserliche Kindheit – Ein Leben für die Krone“ – Kuratorenführung zur Ausstellung um 11 und 14 Uhr. Anmeldungen erforderlich unter 02172/8594 oder kulturverein@schlosshalbturn.com. Halbturn: „Gesang & Wort“ – Clemens Unterreiner, Markus Freistätter und Andrea Linsbauer im Rahmen der Halbturner Schlosskonzerte auf Schloss Halbturn. Beginn: 19:30 Uhr. Informationen unter www.halbturner-schlosskonzerte.at. Illmitz: Führung durch das Fahrradmuseum um 10 Uhr. Informationen unter 0699/10110103. Illmitz: „Der Herbst im Nationalpark“ – Exkursion um 13.30 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at. Neusiedl/See: Sturmwanderung – Neusiedler Genusswanderung (3,5 km) mit Sturm und Wein von 14 bis 18 Uhr. Start und Ende: Neubergstraße 1. Pamhagen: Feuerwehrkirtag ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus. Live Musik mit der Nationalpark-Musi. Pamhagen: Kirtags-Sautanz der SPÖ ab 11 Uhr am Marktplatz. Parndorf: „Die Wälder im nördlichen Leithagebirge“ – Naturspaziergang um 10 Uhr. Informationen und Anmeldungen unter 02166/2300 oder www.gemeinde-parndorf.at. Parndorf: 3. Parndorfer Radparade – Treffpunkt beim Eislaufplatz um 14 Uhr. 17. SEPTEMBER Neusiedl/See: Festmesse mit Erntedankfest um 9 Uhr im Pfarrgarten. Live-Übertragung in Servus -TV. Nickelsdorf: Ökumenischer Schöpfungsgottesdienst um 14 Uhr im Fasangarten. Anschließend Agape. Pama: Hotterrundfahrt der ÖVP und des Bauernbundes. Start ist um 14 Uhr am Hauptplatz. 20. SEPTEMBER Illmitz: „Ein Labyrinth aus Schilf“ – Kanutour am Neusiedler See. Beginn ist um 16 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at. Mönchhof: Wirtshaussingen im Dorfmuseum mit der „Museums-Banda“. Beginn ist um 18.30 Uhr. Zurndorf: Informationsabend der Volkshochschule zum Thema: Deutsch als Fremdsprache. Beginn um 18 Uhr in der Mittelschule. Anmeldungen unter 02172/8806 oder frauenkirchen@vhs-burgenland.at. WOCHENTIPPS Gols: Erlebnisverkostung im Weinkulturhaus jeden Dienstag bis November um 16 Uhr. Anmeldungen unter 02173/20039 oder info@weinkulturhaus.at. Gols: „Leiterwagerl Tour“ jeden Freitag bis Oktober in den Golser Weinbergen. Anmeldung unter 02173/2247 oder wein@allacher.com. Illmitz: „Babyplausch“ jeden zweiten Mittwoch im Monat bis 13.12., jeweils um 9 Uhr im Seniorentageszentrum. Neusiedl/See: Koryphäen Flohmarkt, Montag, 8 bis 13 Uhr und jeden 1. Samstag von 9 bis 13 Uhr. Neusiedl/See: „Jazz am See“ bis 29. September, freitags um 18 Uhr im Seebad. Parndorf: Flohmarkt Parndorf jeden 1. Samstag im Monat bis 7.10., 7 bis 15 Uhr bei der Brückenwaage. Infos unter 0664/6343971. Podersdorf/See: Seemarkt dienstags von 7 bis 13 Uhr am Marktplatz. BAUERNMÄRKTE Neusiedl/See: Jeden Freitag von 9 bis 12.30 Uhr am Hauplatz vor dem Rathaus. Pamhagen: Demeter Hofladen bei Familie Andert, Lerchenweg 16. Geöffnet jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr. Parndorf: MARKT DER ERDE - SLOW FOOD EARTH MARKET Jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 14 Uhr.