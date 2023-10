Wohin am Wochenende im Bezirk Neusiedl?

Am 13. Oktober öffnet wieder JOE´S COUNTRY SALOON. Die Location von JOE´S COUNTRY SALOON, dem Ort im Burgenland zum Feiern und für gute Countrymusik ist beim KARL WIRT in Winden am See. Für die passende Musik sorgt ab 19.00 Uhr, das „Karen McDawn Trio“.

Foto: Tamas Szarasz, Tamas Szaraz