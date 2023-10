Wohin am Wochenende im Bezirk Neusiedl am See?

Das „Back to the Roots“ in Apetlon richtet bereits zum dreizehnten Male das „Rock gegen Krebs“ aus. Am 28. Oktober warten hochkarätige Bands wie Flaggerman Jansen, R.M.P., Black Stars und Fred Altmann. Mit den „Rockin Kids“ wird auch Nachwuchsmusikern eine Bühne gegeben. In Summe konnten dadurch bereits über 42.000 Euro an die Burgenländische Krebshilfe gespendet werden. Back to the Roots Apetlon, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Eintritt: 12 Euro zugunsten der Burgenländischen Krebshilfe

Foto: Klaus Zwinger