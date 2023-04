Wohin im Bezirk Neusiedl?

Werbung

20. APRIL

Illmitz: „Die Großtrappe im Österreichischen Hanság“ – Exkursion um 6 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Mönchhof: „Die Hitlerzeit im Südburgenland - Vier Frauen aus St. Martin/Raab erinnern sich“ – Lesung von Autor Josef Redl um 18.30 Uhr im Dorfmuseum.

Nickelsdorf: „Handy, Fernseher, Internet & Co“ – Vortrag über den richtigen Umgang mit Medien in der Familie um 18.30 Uhr im Gemeindeamt.

21. APRIL

Frauenkirchen: Live Musik mit „Michael Hoffmann“ ab 20.30 Uhr an der Darwin‘s Bar der St. Martins Lodge.

Gols: „Der eingebildete Kranke“ – Komödie in drei Akten, gespielt von der Theatergruppe Gols am 21.4. und 22.4., jeweils um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum. Platzreservierungen unter 0677/64643290 (Montag bis Freitag, 17 bis 19.30 Uhr). Infos unter www.theatergruppe-gols.at.

Illmitz: „Kräuter des Seewinkels“ – Exkursion um 15.30 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Neusiedl/See: „Neusiedler Frühlingserwachen“ des Weinbauvereins am 21.4. und 22.4., 15 bis 21 Uhr in den teilnehmenden Weinbaubetrieben. Hotterfahrt am 22.4., um 13 Uhr. Infos und Programm unter www.wein-neusiedlamsee.at.

Podersdorf/See: „Podersdorfer Weinfrühling“ vom 21.4. bis 23.4. in 19 geöffneten Weinkellern. Genaues Programm und Informationen unter www.weinbauverein-podersdorf.at.

22. APRIL

Apetlon: Hoffest im Weingut Tschida, Illmitzerstraße 8. Beginn ist um 17 Uhr.

Frauenkirchen: Live Musik mit „Hocky“ ab 20.30 Uhr an der Darwin‘s Bar der St. Martins Lodge.

Sautanz mit Live-Musik in der SeneCura Tagesstätte. Beginn ist um 10.30 Uhr.

„Der Lenz ist da“ – Frauenkirchen feiert den Frühling am 22.4., 10 bis 18 Uhr und 23.4., 10 bis 17 Uhr an acht Standort. Genaues Programm unter www.derlenzist.at.

Illmitz: „Im Kindergarten der Graugans“ – Exkursion um 13.30 Uhr. Anmeldungen und Informationen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Jois: „Jungerberg Wanderung - Die Natur mit allen Sinnen erleben“ am 22.4. und 23.4., jeweils um 9 Uhr. Nähere Informationen unter 02160/831019 oder tourismus@jois.at.

Kirtag - 10.15 Uhr heilige Messe in der Pfarrkirche, ab 11.15 Uhr - Eröffnung durch den Bürgermeister und dem Musikverein, anschließend Kirtag-Heuriger im Pfarrhof, Spritzerhütte ab 15.30 Uhr am Hauptplatz, ganztägig Vergnügungspark und Markt.

Kittsee: Feuerwehrball der FF Kittsee um 20 Uhr im GH „Zum Edelhof“. Karten nur im Vorverkauf, keine Abendkasse.

Marillenwandertag - Start ist um 14 Uhr beim Schloss Kittsee.

Neusiedl/See: 11. Neusiedler Radbörse der Grünen von 8 bis 12 Uhr am Anger.

Nickelsdorf: Geselliger Brauchtums- und Tanzabend der Tanzgruppen der Partnerschaftsstädte ab 20 Uhr im Alten Landgut Werdenich.

Parndorf: Tennisheuriger des TV Parndorf ab 17 Uhr im Pfarrheim.

Zurndorf: Hotterbegehung 2023 - Treffpunkt um 8 Uhr beim Bauhof.

23. APRIL

Halbturn: „Eine Zeitreise durch Halbturn in fünf Stationen“ – historische Jubiläumswanderung.

Illmitz: „Pannonian Bird Experience 2023“ bis 30.4. im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Nähere Informationen und Programm unter www.birdexperience.org.

25. APRIL

Gols: Erlebnisverkostung im Weinkulturhaus. Beginn ist um 16 Uhr. Anmeldungen unter 02173/20039 oder info@weinkulturhaus.at.

