Was ist los im Bezirk Neusiedl?

1. Juni

Deutsch Jahrndorf: „Begegung am Dreiländereck“ der katholischen Frauen- und Männerbewegung um 19 Uhr bei einer heiligen Messe im Freien (bei Schlechtwetter in der Pfarrkirche). Anschließend Agape.

Halbturn: „Vienna Bone Artists“ im Rahmen der Halbturner Schlosskonzert um 19.30 Uhr auf Schloss Kittsee.

Illmitz: „Der Nationalpark zum Kennenlernen“ – Exkursion um 9.30 Uhr. Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Neusiedl am See: Verkostungsabend im Weinwerk. Beginn ist um 18 Uhr. Eintritt freie Spende.

2. Juni

„Lange Nacht der Kirchen“ – teilnehmende Pfarren unter www.langenachtderkirchen.at.

Frauenkirchen: Live Musik mit „Hocky“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Illmitz: „Einmal Hölle und zurück“ – Exkursion um 15.30 Uhr. Informationen und Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Mönchhof: Kirchenkonzert um 20 Uhr in der Pfarrkirche. Eintritt freie Spende zugunsten der Kinderkrebshilfe.

Podersdorf am See: „Sonn Wein Jazz“ ab 19 Uhr auf der Mole beim Leuchtturm. Für muskalische Unterhaltung sorgt das Lisa Prandstätter Jazzquartett.

3. Juni

Frauenkirchen: Weisz „Schöberl“ Trophy 2023 am 3.6. und 4.6., jeweils ab 9 Uhr in der Thermenarena.

Live Musik mit „Lisa Prandstätter“ ab 20.30 Uhr an der Darwin's Bar der St. Martins Lodge.

Gols: „One for all“ – Weinverkostung ab 14 Uhr im Weingut Wenzl-Kast.

Gassenfest ab 16 Uhr in der Neubaugasse.

Halbturn: Jubiläumsfeier 350 Jahre Gemeinde Halbturn im Gemeindezentrum.

Illmitz: „Blütenmeer im Seewinkel“ – Exkursion um 15 Uhr. Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Jois: Tag der offenen Bücherecke von 14 bis 17 Uhr im Ortsmuseum.

Kittsee: „Tee und Weinfest“ ab 10 Uhr im Schlosspark.

Neusiedl am See: 1. Kinderflohmarkt ab 10 Uhr im Funpark.

Pamhagen: Feuerwehrheuriger im Feuerwehrhaus. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Parndorf: „Kirschenlust“ von 9 bis 14 Uhr am Markt der Erde.

ASVÖ Familiensporttag ab 14 Uhr im Heidebodenstadion. Eintritt frei. Infos unter www.asvoe-burgenland.at.

Podersdorf am See: „Rock am See“ mit Bikertreffen am Nordstrand. After Show Party mit 88.6 DJ's und Soccer Dart im Martinskeller. Reservierungen unter 0699/10080070.

Weiden am See: Feuerwehrkirtag am 3.6., 18.30 Uhr und 4.6., ab 10 Uhr im Feuerwehrhaus.

4. Juni

Edelstal: 40. Jubiläums Hottergrenzwanderung der FF Edelstal. Start ist um 9 Uhr im Kellerviertel.

Gattendorf: Pfarrkirtag mit Festmesse um 10.15 Uhr, anschließend gemütliches Beisammensein im Kirchenhof.

Jois: Yoga in den Weingärten mit Denisa Becker am Weingut Leo Hillinger. Start ist um 9.30 Uhr. Anmeldungen unter www.momentino.at.

Kittsee: „Die Wiener“ mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker um 11 Uhr bei der Philharmonischen Matinee auf Schloss Kittsee. Infos: unter www.buchmann.at.

Kindernachmittag des Reit- und Fahrvereins ab 14 Uhr am Reitplatz Chikago.

Mönchhof: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr im Gemeindezentrum.

Neusiedl am See: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr in der Neuen Mittelschule.

„Fabula – Eine Reise durch die Zeit“ – Kinderbuchpräsenation von Katrin Harrer um 16 Uhr im der Klosterschule.

5. Juni

Illmitz: „Die Bienenfresser“ – Exkursion mit dem Fahrrad. Start ist um 8.30 Uhr. Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

6. Juni

Frauenkirchen/Gols: „Zukunft der Grünraumpflege“ – Informationsveranstaltung ab 13 Uhr bei Haubenwallner OG, in Gols.

Illmitz: „Steppe soweit das Auge reicht – Hutweideflächen im Seewinkel“ – Exkursion um 16 Uhr. Informationen und Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

7. Juni

Neusiedl am See: „Rückenwind – Zeit für Zufriedenheit“ – Reisevortrag von Anna & Moses um 19 Uhr im Weinwerk.

Illmitz: „Wenn es Abend wird im Nationalpark“ – Exkursion um 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02175/3442 oder office@npneusiedlersee.at.

Tadten: „Das perfekte Desaster-Dinner“ – Theateraufführung der Theatergruppe „Zwiefüsupm“ vom 7.6. bis 10.6., jeweils um 20 Uhr. 11.6., um 18 Uhr im Gartenzelt im Café Zwickl. Kartenreservierungen unter office@theater-tadten.at.