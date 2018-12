Cannabisblüten vor Schulen verkauft: Acht Festnahmen .

Eine 30-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See, die vor Schulen in ihrem Heimatbezirk Cannabisblüten verkaufte, hat burgenländische Drogenfahnder nun zu einem Suchtgiftring im Bezirk Gänserndorf (NÖ) geführt.