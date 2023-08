Fahndung eingeleitet Mann wollte in Parndorf Parfum stehlen und zog Pistole

E in Unbekannter wollte Montagabend im Outlet-Center Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ein Parfum stehlen und hat anschließend Angestellte bedroht.

Gegen 19.00 Uhr beobachtete ein Privatdetektiv den versuchten Diebstahl. Als er den Dieb darauf ansprach, kam es zu einer Rauferei. Schließlich zog der Dieb eine Pistole. Er bedrohte damit den Detektiv und die an der Kasse stehenden Angestellten. Danach flüchtete er mit einem weiteren Unbekannten, der offensichtlich auf seinen Komplizen gewartet hatte. Eine sofortig eingeleitete Fahndung der Polizei blieb laut Aussendung bis dato ohne Erfolg. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ob der Dieb das Parfum tatsächlich mitnehmen konnte, ist nicht bekannt. Die Erhebungen der Polizei laufen.