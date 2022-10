Fahndung Zwei Tonnen Baumaterial in Potzneusiedl gestohlen

A uf einer Baustelle in Potzneusiedl, Bezirk Neusiedl am See, wurde in der Zeit von 19. bis 24. Oktober Baumaterial gestohlen.