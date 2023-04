Baustelle auf A4 und A6: Asfinag rechnet mit Staus

Den Anfang macht die Asfinag bei den Sanierungsarbeiten bei der Anschlussstelle Bruck Ost und beim Knoten Bruckneudorf. Bis September werden schadhafte Fahrbahnübergänge Stück für Stück ausgebaut und durch neue ersetzt. Die Asfinag verspricht zwar, während der Arbeiten alle Fahrspuren befahrbar zu halten, allerdings muss dafür mehrmals die Spurführung geändert werden. Außerdem wird in jede Richtung eine baulicht getrennte Fahrspur eingerichtet, über die Gegenverkehr geleitet wird. „Diese Spur ist schmal und ist nicht für Lkw befahrbar. Vor allem im Anschlussbereich A 4 Ostautobahn mit der A 6 Nordostautobahn ist im Verlauf der Sanierung mit Stau zu rechnen“, heißt es seitens der Asfinag. Wer also in einem Pkw unterwegs ist und nicht auf die A6 abfahren möchte, sollte laut Empfehlung der Asfinag möglichst die baulich getrennten Fahrspur nutzen. Im gesamten Baustellenbereich gilt Tempo 80 km/h. Voraussichtlich in den Sommermonaten wird zudem für rund zehn Tage die Abfahrt von der A 4 auf die A 6 in Fahrtrichtung Nickelsdorf gesperrt. Während der Sperre werden die Fahrzeuge über die nächste Abfahrt Parndorf umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist rund 4,2 Kilometer lang.

Fahrbahnübergänge sind bewegliche Verbindungsglieder zwischen einzelnen Fahrbahnbereichen. Sie bestehen aus Stahlteilen und sollen dafür sorgen, dass sich Brücken unter der Verkehrsbelastung „bewegen“ können. Außerdem gleichen sie Spannungen aus, die entstehen, weil sich Beton im Sommer ausdehnt und im Winter wieder zusammenzieht. Das Alter des Materials und die Belastung durch den Verkehr machen es nun nötig, dass diese Übergänge getauscht werden.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.