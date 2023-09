Klinik Gols: Wie es nun weitergeht

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hält am umstrittenen Standort beim Kreisverkehr zwischen Weiden am See und Gols fest. Das Land Burgenland und die Gesundheit Burgenland würden weiterhin zu 100 Prozent hinter diesem Standort stehen, betonte der Landeschef am Dienstag vor Medienvertretern.

Schon im März 2020 hat sich das Land ein Areal von insgesamt etwa 82.000 Quadratmetern gesichert: Mit 22 privaten Eigentümern schloss man Optionsverträge über drei Jahre für den Kauf ab. Diese Optionen möchte man nun einlösen, bevor die Frist am 31. Dezember endet. Ein laufendes Verfahren am Verwaltungsgerichtshof Wien solle das Projekt nicht weiter verzögern, so der Landeschef.

Blick in den Rückspiegel

Die Umweltorganisation „Pro Thayatal“, die im Naheverhältnis zu der burgenländischen Bürgerinitiative „Ja zum Krankenhaus, nein zur Verbauung der Golser Wiesäcker“ steht, hatte gegen den Genehmigungsbescheid der Burgenländischen Landesregierung im Umwidmungsverfahren eine Beschwerde eingelegt. Das Landesverwaltungsgericht, das das Verfahren auf formelle Fehler prüfte, wies die Beschwerde der Umweltorganisation allerdings zurück. Diese ging nun eine Instanz weiter. Seit Anfang August ist ein Verfahren am Verwaltungsgerichtshof in Wien anhängig.

Die Umweltorganisation kritisiert vor allem das Fehlen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Großprojekt in einem Europaschutzgebiet. Es dränge sich der Verdacht auf, dass eine genauere umfangreichere Prüfung der Umweltauswirkungen, vermieden werden solle, sagte Obmann Manfred Maier in einem früheren Interview zur BVZ. Die Initiative „Pro Thayatal“ kritisiert immer wieder Behördenverfahren als zu wenig streng, wenn es um die Natur geht.

Golser Bürgermeister: „Keine Zweifel an Genehmigungsfähigkeit“

Der Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter zeigt sich über das Störfeuer aus Niederösterreich verärgert, weil es das Projekt unnötig verzögere, trotzdem gibt er sich zuversichtlich: „Die Marktgemeinde Gols und alle von ihr beauftragten Sachverständigen haben sich intensiv mit den Auswirkungen des Projekts auf die Natur auseinandergesetzt. Dies wurde von der Burgenländischen Landesregierung und den dort tätigen Amtssachverständigen im Detail überprüft und das Ergebnis bestätigt, dass keine negativen Auswirkungen auf die Natur zu erwarten sind. Im Verfahren ist nichts hervorgekommen, was begründete Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit und damit an der schlussendlichen Umsetzung des Projektes entstehen lässt.“

Doskozil will keine Verzögerungen durch laufendes Gerichtsverfahren

Auch Landeshauptmann Doskozil ist positiv gestimmt. Es sei legitim den Rechtsweg zu bestreiten und zu strapazieren. Man werde sich dem Verfahren stellen, aber auch prüfen, welche Schritte schon vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes getätigt werden können. Doskozil deutete an, dass nicht nur der Grundstückskauf, sondern auch die Ausschreibung des Architektenwettbewerbs früher vonstatten gehen könnte. Von der Ausschreibung bis zur Jury-Entscheidung rechnet man schließlich mit einer Dauer von zwölf Monaten.

Kritiker des Projekts - namentlich nicht genannt - rief er auf, Abstand davon zu nehmen, politisches Kleingeld machen zu wollen und lud sie stattdessen ein, sich gemeinsam an einem Tisch zu setzen, um gemeinsam etwa Baurichtlinien zu definieren. Gemeint sind hier wohl nicht (nur) Umwelt- und Bürgerinitiativen, sondern ÖVP und Grüne, die sich immer wieder gegen den Standort Wiesäcker äußerten.

Klinik, die anders funktionieren wird

Interessante Details zur Organisationsform des geplanten Krankenhauses gab Stephan Kriwanek, medizinischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, bekannt. Er spricht von einem Krankenhaus, das „anders funktionieren wird“. Fachrichtungen würden nicht mehr einzelnen Stationen zugeordnet werden, stattdessen werde die Aufteilung in operative und konservative Medizin erfolgen. Das erhöht die Flexibilität in der Bettenzuordnung.“ Die tagesmedizinische Ambulanz soll darüber hinaus einen großen Stellenwert bekommen. Künftig müssten mehr Leistungen ambulant möglich sein, betonte er.

Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil, DGKP Bettina Ziniel, MSc, Pflegedirektorin Klinik Kittsee, Univ.-Prof. Dr. Stephan Kriwanek, medizinischer Geschäftsführer Gesundheit Burgenland, Prim.a Dr.in Anna Kettner, ärztliche Direktorin Klinik Kittsee, Dieter Feitek, BSc, MSc, kaufmännischer Direktor Klinik Kittsee, sowie LAbg. Kilian Brandstätter, Bürgermeister der Marktgemeinde Gols, und Dr. Peter Ivankovics, begleitender Anwalt der Marktgemeinde Gols. Foto: Birgit Böhm-Ritter

Entstehen soll eine Klinik mit 163 Betten, 32 davon tagesklinisch. Rund 400 Personen könnten in der Klinik Gols selbst einen Arbeitsplatz finden. Darüber hinaus könnten zusätzliche Arbeitsplätze in den Gesundheitsdienstleistungen auf dem geplanten Gesundheitscampus rund um die Klinik entstehen. Zum Vergleich: In der Klinik Kittsee, die planmäßig 2030 nach Gols verlegt werden soll, haben derzeit rund 300 Personen einen Job.

Viele neue Ambulanzen

Weiters in Planung ist ein Ambulanzzentrum mit erweitertem Angebot. Als Beispiele werden in der Pressemitteilung der Gesundheit Burgenland folgende genannt: eine Schmerzambulanz in der Anästhesie, eine Ambulanz für chronische Wunden, eine Venenambulanz, eine Hernienambulanz, eine Rheumaambulanz; eine Endoskopie, eine Herzinsuffizienz-/Schrittmacherambulanz, eine Ambulanz für chronische Darmerkrankungen, eine Diabetesambulanz, eine Schilddrüsenambulanz, eine gastroenterologische Ambulanz; eine Steinambulanz und eine Inkontinenzambulanz, eine Ambulanz für physikalische Medizin sowie für radiologische Diagnostiken (CT, MRT, Röntgen). Auch Ambulanzen für Kinder- und Jugendheilkunde sowie für Gynäkologie sind demnach geplant.