Jugendlicher verkaufte 4 kg Cannabis: „Wollte den Coolen spielen“

Mit 15 Jahren hatte der Jugendliche begonnen, selbst Cannabis zu konsumieren. „In meiner Kindheit und Jugend war es so, dass ich den falschen Freundeskreis hatte“, erzählte der mittlerweile 18-Jährige vor Gericht.

„Ich wollte den Coolen spielen und fing an, zu verkaufen. Den Gewinn verwendete ich zur Finanzierung von Suchtmitteln.“

Vier Kilo Cannabis verkaufte er an mehrere Abnehmer, darunter war eine der Polizei namentlich bekannte Person, die ihm mehr als ein Kilo abkaufte.

Angeklagter schwieg zu Abnehmern

Die anderen Abnehmer wollte der Angeklagte nicht bekannt geben.

Der Polizei hatte er aber den Namen seines Dealers verraten, der daraufhin verhaftet und angeklagt wurde.

„Allerdings wurde der Dealer hinsichtlich der Suchtgiftfakten freigesprochen“, gab Richter Gabriele Nemeskeri bekannt.

Auch zum Dealer wollte er nichts mehr sagen

Beim Prozess gegen den Dealer hatte sich der 18-Jährige als Zeuge nämlich der Aussage entschlagen. Die belastenden Angaben konnten daraufhin nicht mehr verwertet werden und der mutmaßliche Dealer wurde nur wegen Delikten nach dem Waffengesetz verurteilt.

Wegen eines früheren Suchtgiftdeliktes hatte der 18-Jährige bereits eine Diversion erhalten. Er musste 100 Stunden gemeinnützige Leistungen erbringen. Außerdem sollte er Bewährungshilfe in Anspruch nehmen, was aber nicht zufriedenstellend klappte.

„Sie gingen nicht zu den Terminen“, sagte die Richterin. Sie habe den 18-Jährigen sogar zu einer Ermahnung ins Gericht vorgeladen, gebessert habe sich seine Disziplin aber nicht.

„Das war sehr kurzsichtig, ich dachte nicht an die Konsequenzen“, gab sich der Angeklagte reuig.

Ergebnisse von Harntests nicht abgeliefert

Unzuverlässig war der Süchtige auch hinsichtlich der vorgeschriebenen Harntests: Ergebnisse trafen nie am Gericht ein.

Mit den früheren Drogenfreunden habe er jetzt keinen Kontakt mehr. „Ich will nicht in alte Muster zurückfallen“, beteuerte der Angeklagte.

Er gab an, jetzt in einem Beruf Fuß gefasst zu haben, in dem er erfolgreich tätig sei.

Fünf Monate Haft auf Bewährung

Der 18-Jährige wurde zu fünf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. 8.100 Euro wurden für verfallen erklärt. Dabei handelt es sich um einen Teil des Umsatzes aus den Drogenverkäufen im Gesamtwert von 40.000 Euro. Weil der Angeklagte noch so jung ist, muss er nicht diesen hohen Gesamtbetrag an den Staat bezahlen, sondern nur rund ein Fünftel.

Außerdem muss er eine Psychotherapie mit dem Fokus Sucht absolvieren.