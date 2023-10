Parndorfer und Neusiedler Café unter den besten des Landes

Unter den burgenländischen Top Ten befinden sich gleich zwei Kaffeehäuser aus dem Neusiedler Bezirk. An dritter Stelle im Ranking steht die Kaffeemanufaktur Eichberger, die im Fashion Outlet Parndorf situiert ist. Gerald Eichberger lasse Kaffeeträume wahr werden, heißt es im Guide: „Nach dem Shoppingmarathon lassen sich die Koffein- und Energiereserven bei einer Tasse Kaffee (Eigenröstung) auftanken. Wiener Kaffeespezialitäten und coole, moderne Signature-Drinks gehen über die Theke!“

An die vierte Stelle (ex aequo mit weiteren fünf Kaffeehäusern) reiht der Falstaff Guide das Neusiedler Café „Die Barista“ und meint: „Durchwegs hochwertige Speisen und Getränke – vom Frühstücksei bis zur letzten Kaffeebohne. Diese liefert Schärf, geröstet werden nur erlesene Arabica-Sorten bester Lagen. Und sogar auf die Wasserqualität wird geachtet. Zudem vielfältige Frühstücksvariationen!“ Erst im März haben Jana und Walter Fischbacher das „Bistro“ am Neusiedler Hauptplatz in das Kaffeehaus „Die Barista“ verwandelt. Die tolle Bewertung mit 90 Falstaff-Punkten ist ein großer Erfolg für das Paar: „Wir freuen uns riesig!“

Die Kaffeehaus-Kultur wird in der Bezirkshauptstadt übrigens vielfältiger. Zuletzt haben zwei neue Kaffeehäuser eröffnet. Das Café Bocca im ehemaligen Schärf-Gebäude mit der markanten Kaffeebohne und „Das Mundoat“ im Haus der Familie Frischmann in der Unteren Hauptstraße.

Burgenlands Top 10

1. 2Beans (93 Punkte), Eisenstadt

Kaplan am Kurpark (93 Punkte), Bad Tatzmannsdorf

3. Kaffemanufaktur Eichberger (91 Punkte), Parndorf

4. Hotel Café Simon (90), Bad Tazmannsdorf

Kantine 48 (90 Punkte), Bernstein

Café Goldmark (90 Punkte), Deutschkreutz

Harrer Konditorei Café Eisdiele (90 Punkte), Mattersburg

Träger Café Konditorei (90 Punkte), Pinkafeld

Die Barista (90 Punkte), Neusiedl am See

10. Galerie Café (89 Punkte), Rust