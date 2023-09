Das sind die besten Steak- und Burgerlokal im Burgenland

Für manche gehört es unumstritten zu den Königsdisziplinen der Kulinarik: das perfekteSteak. Herkunft und Rasse der Rinder sind mindestens so entscheidend, wie die gewünschte Garstufe auf den Punkt zu treffen. Im südburgenländischen„Bullinarium“ hat man sich auf hochqualitative Steak-Gerichte spezialisiert. Auf exotische Rassen wird dabei verzichtet. Christoph Haller setzt stattdessen auf seine eigene Bull-Beef-Züchtung, die dem Verzicht auf Getreidefütterung den hocharomatischen Fleischgeschmack und perfekten Fettanteil verdankt.

Geschlachtet wird in Markt Allhau täglich, handelt es sich doch um »Österreichs größte Kreislaufwirtschaft«, in der Nose-to-Tail, also vom Kopf bis zum Schwanz, kein Lippenbekenntnis ist. Insider wissen aber, dass sich der Verzicht auf ein feines Steak hier mitunter einer anderen Köstlichkeit wegen lohnt: Der hausgemachte Burger verdient ebenfalls Beachtung.

Neuneusiedler. Baptist und Lena Niessl sind für hochqualitative Burger und ihre große Naturwein-Karte bekannt. Foto: BVZ

Eine hippe Location mit tollen Burger-Creationen findet man auch in Neusiedl am See. Das „Neuneusiedler“ bietet laut Falstaff eine herrliche Naturwein-Auswahl und ebensolche Burger, die auch in Fisch- und Bison-Ausführung stets frisch und in bester Qualität daherkommen.

www.bullinarium.com

www.neuneusiedler.at