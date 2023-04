Scheiblhofers „The Infinity“ gehört zu besten Newcomern Österreichs

Zum ersten Mal konnte heuer, das im Vorjahr eröffnete Restaurant „The Infinity“ in Andau bewertet werden. Das Restaurant im Scheiblhofer-Hotel „The Resort“ ist auch für externe Gäste geöffnet. Mit 93 Punkten hat sich das Lokal auf Anhieb den dritten Platz beim Ranking für das Burgenland gesichert. Und nicht nur das: Unter den österreichischen Neueinsteigern belegte man Platz zwei.

„Wir freuen uns sehr über diese großartige Platzierung beim Falstaff Restaurantguide. Es ist eine besondere Anerkennung für das gesamte Team und ein Zeichen für die Qualität der Küche, die wir unseren Gästen bieten“, freut sich Erich Scheiblhofer.

"The Infinity": Restaurant im Hotel "The Resort" der Andauer Winzerfamilie Scheiblhofer. Foto: Monika Nguyen

Für die Küche zeichnet sich ein dynamisches Team aus Haubenköchen rund um Thomas Sandhofer, Gabor Grof und Chris Messerklinger verantwortlich. Zum Einsatz kommen vorwiegend Produkte aus dem Burgenland, mit denen regionale und internationale Gerichte neu interpretiert werden. Für besondere kulinarische Erlebnisse sorgen die Mittagsmenü Specials mit Themenhighlights wie Mother’s Day, Vive La France oder Bella Italia. Abgerundet wird das kulinarische Angebot mit einem hervorragenden Weinangebot.

Aus dem Neusiedler Bezirk sticht aber noch ein anderer Betrieb heraus. Wie berichtet wurde das Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“ in Apetlon zu Österreichs besten Landgasthaus gekürt. Bei der Präsentation des neuen Falstaff Guides, die als Gala im Wiener Rathaus stattfand, wurde Gastronom und Hausherr Hannes Tschida mit einem Special Award geehrt.

Hannes Tschida darf sich über die Falstaff-Auszeichnung für das "Beste Landgasthaus" Österreichs freuen. Foto: zVgTschida

Der Familienbetrieb, in dem auch schon Sohn Michael mithilft, wird von Falstaff für seine Wirtshausklassiker auf der Karte, seine Wildgerichte, die Weinkarte und auch seine Atmosphäre gelobt. Außerdem konnte Tschidas Gasthaus in den Top-Restaurants des Burgenlands mit insgesamt 88 Punkten und 2 Gabeln den achten Platz belegen.

Die Top Ten im Burgenland

1. Taubenkobel, Schützen – 96 Punkte, 4 Gabeln

2. Gut Purbach, Purbach – 94 Punkte, 4 Gabeln

3. Infinity The Resort, Andau – 93 Punkte, 3 Gabeln

4. Greisslerei beim Taubenkobel, Schützen – 91 Punkte, 3 Gabeln

4. Ratschens Restaurant, Deutsch Schützen – 91 Punkte, 3 Gabeln

4. Zur Dankbarkeit, Podersdorf – 91 Punkte, 3 Gabeln

5. Gut Mariendol, Litzelsdorf – 90 Punkte, 3 Gabeln

6. Csencsits, Harmisch – 89 Punkte, 2 Gabeln

6. Hofgassl, Rust – 89 Punkte, 2 Gabeln

7. die Möwe, Pamhagen – 89 Punkte, 2 Gabeln

8. Zum fröhlichen Arbeiter, Apetlon – 88 Punkte, 2 Gabeln

9. Zur blauen Gans, Weiden am See – 88 Punkte, 2 Gabeln

10. Fossil, Purbach – 87 Punkte, 2 Gabeln

10. Pura Vida, Bad Tatzmannsdorf – 87 Punkte, 2 Gabeln

www.falstaff.com

