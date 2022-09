Burgenlands beste Schnitzel kommen aus Pamhagen

Werbung Frauenkirchen Anzeige SVÖ Familiensporttag am 16. September

Das österreichische Wein- und Gourmetmagazin Falstaff ließ zwei Wochen lang in allen neun Bundesländern gesondert darüber abstimmen, wo man denn das beste Schnitzel bekommen könne. Das Nationalgericht, das bei Einheimischen meist sonntags und bei Touristen obligatorisch bei jedem Österreichbesuch mindestens einmal auf den Teller kommt, ruft Feinschmecker auf den Plan.

Die besten Schnitzel kommen aus dem Bezirk

Im Rahmen eines Publikumsvotings wurde ermittelt, dass die Hälfte der zehn besten Schnitzel im Burgenland im Neusiedler Bezirk paniert wird. Konkret sind es sogar die ersten vier Plätze, die man sich in unseren Breiten untereinander ausmacht. Den ersten Platz erreichte wie auch schon im Vorjahr unangefochten der „Schnitzlwirt Peck“ in Pamhagen mit ganzen fünfzig Prozent aller Stimmen, gefolgt vom „Gasthof Rausch“ in Jois, dem „Gasthaus zur Dankbarkeit“ in Podersdorf und „Das Fritz“ in Weiden.

Was macht nun ein exzellentes Schnitzel aus?

Die zweifach falstaff-prämierte Schnitzel-Expertin Stefanie Peck meint: „Den größten Faktor für zufriedene Kunden sehe ich im Preis-Leistungsverhältnis.“ Eine Portion Schnitzel mit gemischtem Salat kostet beim Schnitzlwirt Peck in Pamhagen aktuell 11,80 Euro. Jeden Donnerstag, an dem es ausschließlich Schnitzel und nichts anderes auf der Karte gibt, gar nur 8,90 Euro.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.