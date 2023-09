Gasthaus Rausch: Bestes Schnitzel des Burgenlands kommt aus Jois

Allein die vier Top-Gasthäuser für das klassische Wiener Schnitzel befinden sich laut Falstaff-Voting im Bezirk Neusiedl am See. Nach der Nominierungsphase, in der jeder sein liebstes Schnitzel-Lokal für den Bewerb vorschlagen konnte, wurde abgestimmt. Zwei Wochen lang konnte man alle 24 Stunden für seinen Favoriten voten.

Der Sieger 2023 ist das Gasthaus Rausch in Jois. Mit 41 Prozent der Stimmen konnte sich das Joiser Lokal ganz klar vor dem Zweitplatzierten, Das Fritz in Weiden am See mit 15 Prozent und dem Drittplatzierten und letztjährigen Gewinner, dem Schnitzelwirt Peck in Pamhagen, mit 13 Prozent, absetzen.

Familienbetrieb in der vierten Generation

Mit Nadine Wagner befindet sich das Traditionslokal bereits in der vierten Generation der Gastronomen-Familie. Sie arbeitete sich nach der Übernahme des Wirtshauses langsam aber sicher an die Spitze der besten Schnitzel im Land. „Ich habe vor drei Jahren das Wirtshaus im Juli übernommen, im August war dann direkt das Voting. Da haben wir den dritten Platz gemacht und ich habe mich sehr gefreut“, erinnert sich die junge Wirtin zurück.

Sie erzählt weiter: „Letztes Jahr kamen wir auf den zweiten Platz und dann meinte ich heuer schon ganzes Jahr 'heuer werden wir Erster!'“ Obwohl das Schweinsschnitzel aus dem Hause Rausch äußerst beliebt ist, meint die junge Wirtin lächelnd: „Eigentlich ist die beliebteste Speise unserer Gäste das Backhendl. Das ist unser Markenzeichen.“

Aktuell läuft das Geschäft außerdem „super gut“. Vorallem Geburtstagsfeiern werden aktuell viel gebucht. Wenn Sie das Sieger-Schnitzel 2023 selbst probieren möchten, besuchen Sie das Gasthaus Rausch am Mittwoch, dem „Schnitzeltag“. Mehr zu den diesjährigen Siegern finden Sie unter https://www.gasthaus-rausch.at/.