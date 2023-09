Radler fordern kindertaugliche Radwege in Neusiedl am See

Foto: zVg/Bernardi

Die erste Neusiedler Fahrraddemo im Rahmen der „Kidical Mass Österreich“ führte unter Polizeibegleitung an Schulen und Kindergärten vorbei. Ein Großteil der fünf Kilometer langen Strecke wurde auf der Neusiedler Hauptstraße gefahren. „Auf der derzeit wenig Platz für Räder bleibt“, kritisieren die beiden Organisatorinnen Verena Bernardi und Nicole Ploschnik.

Die Forderung der Teilnehmer geht insbesondere in Richtung einer kindertauglicher Radinfrastruktur (vor allem um Schulen und Kindergärten) in Neusiedl am See: Es sollen sich mehr Eltern mit Kindern auf die Straße trauen und dafür sind sicherere Radwege notwendig.

Seit 2018 in Österreich

„Kidical Mass“ ist eine weltweite Bewegung, die es seit 2018 auch in Österreich gibt. Die Bewegung gründete sich aus engagierte Personen - hauptsächlich Eltern - , die sich für kindersichere Fahrradinfrastruktur einsetzen. Gestartet wurde in Wien, mittlerweile beteiligen sich 19 Städte. Im Vorjahr nahmen 2.500 Radfahrerinnen und Radfahrer teil. Gefordert wird, dass sowohl in Metropolen, aber auch im ländlichen Raum sichere Wege zum Radfahren geschaffen werden, wo sich Kinder sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können.