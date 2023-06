Illmitz: Nationalpark feiert 30 Jahre

Im Februar 1993 hat die Naturschutzarbeit in Österreichs zweitältestem Nationalpark – nach den Hohen Tauern – und Österreichs erstem grenzüberschreitenden Nationalpark begonnen. Heute bietet dieser das ganze Jahr über ein vielfältiges Besucherprogramm mit zahlreichen Exkursionen. Ab sofort lädt auch ein neu gestalteter Außenbereich beim Nationalparkzentrum in Illmitz die Jüngsten zum Verweilen und Entdecken der Lebensräume ein.

Die Kids hatten sichtlich Spaß mit dem Angebot im neu gestalteten Außenbereich. Foto: Klaus Zwinger

Zur Eröffnung des neuen Außenbereiches und um das 30er-Jubiläum zu feiern, lud der Nationalpark am vergangenen Samstag zu einem Familienfest nach Illmitz ein. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Duo „Manuel Hafner & Nadja's Cello“. Der Nationalpark sei für das Burgenland identitätsstiftend, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Zuge der Feierlichkeiten: „Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, das UNESCO Weltkulturerbe, ist eine einzigartige und vielfältige Kultur- und Naturlandschaft und hängt eng mit der Entwicklung in der Region zusammen. Hier wird wirklich großartige Arbeit geleistet – vom Naturraummanagement bis zur Umsetzung von Forschungs- und Bildungsthemen.“

Einerseits gehe es allen Beteiligten darum, diese vielfältige Natur-, Arten- und Lebensvielfalt auch für kommende Generationen aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite habe sich der Nationalpark vom Impulsgeber zum kräftigen Motor für den Natur- und Ökotourismus entwickelt, so der Landeshauptmann: „40.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich ins Nationalparkzentrum. Weitere 1.300 nehmen an Exkursionen und Schulprogrammen teil. Der Nationalpark ist ein international anerkanntes Vorzeigemodell für nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus als Partner für den Naturschutz. Er ist von unschätzbarem Wert für den Schutz und Erhalt von Biodiversität und erfüllt auch einen Bildungsauftrag. Er ist er ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und mit aktuell 28 Beschäftigten und etwa 30 Rangerinnen und Rangern ein großer Arbeitgeber in der Region.“

Neben Doskozil nahmen auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, die Nationalpark-Direktoren Johannes Ehrenfeldner (Burgenland) und Matthaea Kulcsárné Roth (Ungarn), Christian Holzer, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, David Simon, Pannatura (Esterhazy Stiftung), Harald Ladich, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH und zahlreiche weitere Gäste am Familienfest teil.

Der familienfreundliche Außenbereich, der Interessierten zum Verweilen offensteht, wurde aus Mitteln des Interreg Projektes ECOREGION SK-AT umgesetzt, mit dem Ziel die Zusammenarbeit im Bereich Ökotourismus in der Grenzregion Slowakei und Österreich zu stärken und die Region als wertvolles Naherholungs- und Ausflugsziel zu bewerben. „Durch die erfolgreichen Projekte, insbesondere INTERREG, der letzten Jahre ist das Nationalparkzentrum endlich zu dem geworden, was ich mir gewünscht habe: ein Ort der Begegnung. Der Nationalpark gehört nicht der Nationalparkverwaltung, sondern allen Menschen. Die größte Herausforderung für die nächste Zeit ist es, in den Köpfen - vor allem der jungen Generation - präsent zu sein“, betont Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner.

LIFE-Projekt „Pannonic Salt“ startet im September

Am 1. September 2023 startet das hochdotierte Projekt LIFE Pannonic Salt 2023, welches Maßnahmenschwerpunkte zur Hebung des Grundwasserspiegels zur Rettung der Salzlacken beinhaltet. „Die internationale Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Unsere gemeinsamen Bemühungen zum Erhalt und zur Verbesserung der Salzlacken sind ein gutes Beispiel dafür“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Im Rahmen des LIFE-Projekts wolle man diese sensiblen Lebensräume besonders schützen. Dabei geht es um wasserbauliche Maßnahmen, um Maßnahmen in der Landwirtschaft sowie um Information und Bewusstseinsbildung. Vor wenigen Wochen hat die EU eine Förderung in der Höhe von 12 Millionen Euro zugesagt.

Auf burgenländischer Seite haben sieben Gemeinden Anteil am Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel: Andau, Apetlon, Illmitz, Neusiedl/See, Podersdorf, Tadten und Weiden/See.