Endlich ein Sportplatz für Potzneusiedl

Werbung

Die 636 Seelen-Gemeinde (Stand 1. Jänner 2022) am Rande der Parndorfer Platte war bis dato die einzige im Bezirk Neusiedl am See, die über keinen offiziellen Sportplatz verfügte. „Die Tradition, sich am Sonntag am Sportplatz zu treffen und sich ein Match anzuschauen, kennen wir Potzneusiedler nicht“, konkretisiert Bürgermeister Franz Werdenich. „Das soll sich künftig aber ändern, denn es wurde deutlich, dass es viele Interessierte und vor allem einen Nachwuchs bei uns in der Gemeinde gibt. Die Grundlage für die Zukunft wurde somit geschaffen“, freut sich Werdenich im Gespräch mit der BVZ.

Foto: Gemeinde Potzneusiedl

Der Sportplatz misst eine Fläche von 45 mal 90 Metern und wurde im Bereich des Freizeitzentrums und Biotops angelegt. „Die neue Freizeitanlage befindet sich in einer Senke und ist dadurch vor Wind et cetera gut geschützt. Die Natur rundherum ist einfach herrlich, vor Ort ist eine richtige Wohlfühloase entstanden: Freizeitzentrum, Biotop, Wald, Spazierweg, Bach, Hundefreilaufzone und jetzt auch der Fußballplatz. Ein weiterer Vorteil ist, dass das benachbarte Freizeitzentrum den Sportplatzbesuchern auch gleich die notwendige Infrastruktur, wie zum Beispiel Kantine und Toiletten, bietet“, erklärt der Ortschef.

Die Eröffnung des Sportplatzes wurde mit Musik und einem Fußballmatch begangen. „30 Leute haben mitgespielt. Das Beste, was Potzneusiedl fußballtechnisch zu bieten hat. Es war ein wirklich schöner Festakt.“

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.