Frauenkirchen: Einmal „Star der Manege“ sein

Der Frauenkirchener Schülerwiese steht ein akrobatischer Sommer bevor! Nachdem das Camp Vegas fünf Jahre in Podersdorf am See stattfand, konnte man sich für 2023 mit Frauenkirchen einigen. Die Gemeinde stellt dafür die Schülerwiese zur Verfügung. „Am Montag ist Schnuppertag, dann können sich die Kids drei bis vier Darbietung aussuchen. Die Kinder werden dann trainiert und am Freitag können sie ihre eigene Vorstellung vorführen“, erklärt Melina Tränkler vom Circus Vegas. Sie meint: „So bekommt man einen Blick hinter die Kulissen und kann auch einmal Star der Manege sein!“ Das Angebot ist für Kinder im Altersbereich von fünf bis 15 Jahren. Es gibt fünf „Camps“: Von 31. Juli bis 4. August, von 7. bis 11. August, von 14. bis 18. August, von 21. bis 25. August und von 28. August bis 1. September. Anmeldung unter: circus-vegas@gmx.at oder unter 0665 65 109 105.