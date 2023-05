Im Podersdorfer Feriencamp zum Spieleentwickler

Das Camp dauert eine Woche (Mo-Fr, 09:00-15:00 Uhr, Betreuung von 08.00-16:00 Uhr) und findet am Strandplatz 17 in Podersdorf am See statt. Die Kinder tauchen gemeinsam in die spannende Welt der Spieleprogrammierung ein. „Wir vermitteln das Wissen spielerisch. Programmieren ist für die RoboManiac ein großes Abenteuer, in das die Kinder gemeinsam eintauchen. Sie lösen Aufgaben, erkennen Zusammenhänge und möchten am Ende des Tages gar nicht nach Hause gehen“, berichtet Catrin Meyringer, Geschäftsführerin von RoboManiac.

Die Kinder und Jugendlichen werden die Merkmale von bekannten Spielen genau unter die Lupe nehmen. Im Laufe der Tage überlegen, planen und gestalten sie mit Scratch Computerspiele. Sie selbst durchlaufen als Spieleentwickler von der Idee bis hin zur Entwicklung und letztendlich dem Kauf im App Store alle Phasen einer Produktentwicklung. Zusätzlich bauen die Kinder mit verschiedenen Materialen unterschiedliche Konstruktionen, besonders zum Thema Solarenergie, und lernen auch den Lernroboter Dash kennen.

Am Vormittag und am Nachmittag gibt es jeweils Kursprogramm, nach dem Mittagessen geht es bei Schönwetter hinaus ins Freie zum Austoben an der frischen Luft. Die Kosten für das Camp betragen inklusive Mittagessen, Snacks, Getränken und Abschlussgeschenk 385 Euro.

Unternehmen können für die Kinder ihrer MitarbeiterInnen auch Feriencamps direkt am Firmenstandort buchen. Ab 8 Kindern können Camps gebucht werden – eine schöne Möglichkeit für die MitarbeiterInnen und den Nachwuchs.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.