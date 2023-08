Blick hinter die Kulissen des Wasserleitungsverbandes Nordburgenland

Der WLV gewährt den Jugendlichen einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Bereiche des Unternehmens. Ihr Engagement und Interesse können sie dabei in der Gebührenabteilung, als Wasserzählerableser/-in, im Bereich der Elektroabteilung, im Lager mit der Materialverwaltung, im Rechnungswesen, in den technischen Wartungsabteilungen und in der Außenstelle in Neusiedl am See unter Beweis stellen.

Brückenschlag zwischen Bildung und Arbeitswelt

„Heuer dürfen wir insgesamt zwölf Ferialpraktikantinnen und -praktikanten bei ihren Schritten in der beruflichen Welt begleiten. Dabei waren im Juli bereits sieben junge Menschen beim viertgrößten Wasserversorgers in Österreich zu Gast. Mit 1. August gibt es den „Schichtwechsel“ und wir dürfen nun für den Monat August weitere fünf junge Menschen zu ihrer Ferialpraxis begrüßen. Die ersten Einblicke in die Arbeitswelt stellen nicht nur einen wichtigen Brückenschlag zwischen Bildung und praktischer Arbeitswelt, sondern auch einen wesentlichen gesellschaftlichen Beitrag und eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dar“, erklärt der WLV-Obmann Ernst Edelmann.

„Als ehemalige Pädagogin begrüße ich natürlich, dass jungen Menschen die Möglichkeit geboten wird, in die Berufswelt hineinzublicken. Diese Erfahrungen sind wertvoll für die weitere berufliche Zukunft der Jugendlichen“, sagt Siegendorfs Bürgermeisterin Landtagsabgeordnete Rita Stenger.

„Der Wasserleitungsverband ist ein sehr komplex ausgeformter Infrastrukturbetrieb in dem man in viele Facetten Einblick bekommen kann, von der Komplexität und Vielseitigkeit der Technik, über das direkte Kundenservice bin hin zu den Tiefen der Verwaltung“, so der Leitende Bedienstete Klaus Sauer und der Technische Betriebsleiter Helmut Herlicska unisono.