Roswita Knebelreiter: Erste Ehrenbürgerin der Stadt Neusiedl am See

Vizebürgermeister Heinz Zitz, Ehrenbürger Walter Kaschmitter, Vizebürgermeisterin Ingeborg Berger, Ehrenbürger Sepp Gmasz, Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, Ehrenbürgerin Roswitha Knebelreiter, Ehrenbürger Paul Haider, Ehrenringträger Dechant Franz Unger und Ehrenringträger Bürgermeister a.D. Kurt Lentsch Foto: Birgit Böhm-Ritter, Birgit Böhm-Ritter

Roswitha Knebelreiter, seit 2007 Obfrau des Behinderten-Förderungsvereines Neusiedl am See, wurde am Samstag feierlich im Rathaus die Ehrenbürgerschaft verliehen. Der Verleihung ging ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderats im Juni voran. Die Auszeichnung sei Anerkennung ihres außergewöhnlichen Engagements für die soziale Integration aller Menschen der Stadt. „Roswitha Knebelreiter schafft es, mit ihrer ruhigen, besonders angenehmen Art und Weise, Gräben zu verbinden und Brücken zu bauen. Inklusion ist ein Menschenrecht und genau danach lebt sie“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm in ihrer Laudatio.

Knebelreiters Engagement gründete sich aus dem Schicksal ihrer eigenen behinderten Tochter. 1977 entstand ein privater Elternverein, dem sie angehörte. Es war nicht mehr als eine kleine Selbsthilfegruppe, die im Gasthaus Nyikos Räumlichkeiten anmietete. Damals ging es den Eltern in erster Linie um eine Beschäftigungsmöglichkeit für ihre behinderten Kinder. Daraus ist schließlich eine Tagesheimstätte geworden, die sich sukzessive weiterentwickelt hat.

Anfangs waren 14 Personen in der Tagesstruktur untergebracht. Heute werden rund 60 Klienten in den Tageswerkstätten Neusiedl am See und Zurndorf sowie in den Wohngemeinschaften in Illmitz und Andau betreut. Im Dezember des Vorjahres wurde der Behinderten-Förderungsverein bereits 45 Jahre alt. Seit 2007 ist Roswitha Knebelreiter dessen Obfrau. „Für mich ist es wichtig, etwas für die Gemeinschaft zu tun, dass wir die Leute betreuen und ihnen ein schönes Leben gewährleisten können“, sagte sie im Rahmen des Festakts.

Roswitha Knebelreiter mit Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, Vizebürgermeisterin Ingeborg Berger und BFV-Geschäftsführer Christian Lidy im Kreise der Klientinnen und Klienten des Behinderten-Förderungsvereins Neusiedl am See (BFV). Foto: Birgit Böhm-Ritter, Birgit Böhm-Ritter

Roswitha Knebelreiter bedankte sich bei der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat für die Ehrenbürgerschaft und bemerkte bescheiden: „Wenn es mir gelungen ist, den Menschen ein besseres Leben, Arbeit und Freude zu geben, ist das Lohn genug.“ Dass ihr das gelingt bewiesen die Ansprachen der langjährigen Klientinnen Annemarie und Christa, die sehr herzliche Dankesworte sprachen.

Knebelreiter ist erst die fünfte Person, der diese hohe Auszeichnung der Stadtgemeinde Neusiedl am See verliehen wurde. Eine weitere Ehrung durfte sie übrigens im Vorjahr entgegennehmen, als das Engagement des Behinderten-Förderungsverein Neusiedl am See mit dem BVZ-Martinipreis gewürdigt wurde.