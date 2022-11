Festnahme Duo nach Überfall auf Tankstelle in Frauenkirchen in Haft

N ach einem Überfall auf eine Tankstelle in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) am 15. Oktober sind ein 30 Jahre alter Mann und eine 17-Jährige festgenommen worden.