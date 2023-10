Fahrraddiebe am Brucker Bahnhof geschnappt

Ein Fahrradbesitzer beobachtete am Brucker Bahnhof einen unbekannten Mann, der an mehreren versperrten Fahrrädern hantierte und versuchte, eines davon aufzubrechen. Als er vom Besitzer angesprochen wurde, gab er Fersengeld. Der Radbesitzer erstattete um 23 Uhr Anzeige auf der Polizeiinspektion Bruck. Eine ene Fahndung nach dem Mann wurde eingeleitet.

Kurze Zeit später konnten zwei Männer, ein 23-jähriger und ein 37-jähriger slowakischer Staatsbürger, mit einem Fahrrad am Bahnsteig angetroffen werden. Im Rucksack der Männer wurde auch Werkzeug für derartige Diebstähle vorgefunden und die Männer wurden festgenommen.

Bei den ersten Erhebungen der Polizeiinspektion Parndorf konnten den Männern Diebstähle (Fahrraddiebstähle, Diebstahl eines E-Scooters, Ladendiebstähle) in Bruckneudorf, Parndorf und auch in Wien nachgewiesen werden. Beide reisten am selben Tag mit dem Zug von der Slowakei nach Österreich ein. Die einschlägig vorbestraften Männer zeigten sich teilweise geständig und wurden nach der Einvernahme in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.