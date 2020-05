Polizei verhaftet gesuchten Einbrecher in Nickelsdorf .

In den heutigen Morgenstunden stellte sich ein 37-jähriger Mann am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) der Einreisekontrolle. Dabei wurde er von den Polizisten einer routinemäßigen Personenkontrolle unterzogen.