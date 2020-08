Binnen weniger Augenblicke kam es zeitgleich in Jois zu mehreren Einsätzen für die Florianis. Da die Gemeinde besonders stark vom Unwetter betroffen war und sich die Gewitterzelle nur sehr langsam fortbewegte, wurden, aufgrund des erhöhten Einsatzaufkommens, sofort die Nachbarwehren aus Neusiedl am See, Winden am See, Breitenbrunn und Bruckneudorf nachalarmiert. Es handelte sich vor allem um Einsätze in überfluteten Kellern sowie vereinzelt um abgebrochene Äste auf Fahrbahnen.

Über einen Zeitraum von rund fünf Stunden waren mehr als 50 Einsätze zu bewältigen. Insgesamt standen 68 Kameraden aus fünf Wehren mit 13 Fahrzeugen im Einsatz. "Ein großer Dank gilt den helfenden Nachbarwehren für die reibungslose und rasche Zusammenarbeit in gewohnt hoher Qualität", so die Joiser Feuerwehr.