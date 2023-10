24 Stunden im Einsatz- Weidener Jungflorianis im Probebetrieb

So wurde der Schulungsblock zu den Themen Tauch-und Schlammpumpen, Wärmebildkamera und Druckbelüfter von mehrerer Holzstoßbränden unterbrochen, die die Jugendlichen in Rekordzeit löschten.

Ein zweiter Einsatz folgte am Nachmittag: Laut Alarmierung wurden die Nachwuchs-Feuerwehrleute zu einem Fahrzeugbrand ohne verletzte Personen gerufen. Nach Ankunft stellte sich heraus, dass der Brand schon großteils gelöscht wurde. Zu den Aufgaben zählte nun das Absperren der Straße, sowie Nachlöscharbeiten am Fahrzeug.

Ein (Probe-)Einsatz folgt dem nächsten

Nach einer Schnitzeljagd und Teambuildingspielen rückten die Mädchen und Burschen erneut aus. Sie wurden zu einem großen Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen gerufen. Bei der Rettung der sechs „verletzten“ Personen übten die Jugendlichen den Einsatz einiger Geräte, wie etwa das Kombigerät, die Kombitrage und die Hebekissen. Zum Schlafen kamen die Teilnehmer des 24-Stundentages kaum, denn nach Mitternacht probte die Weidener Jugendfeuwerehr in weiteren drei Einsätzen für künftige Notfälle, wie PKW-Brände, Personensuche oder Auffahrunfälle.

Fazit: „Es waren erfolgreiche und gelungene 24 Stunden, in denen Spaß, Herausforderungen und Action im Vordergrund standen. Die Kids freuen sich jetzt schon auf den nächsten 24-Stunden tag“, berichtet Lea Wandler, Leiterin des Verwaltungsdienstes der Feuerwehr Weiden am See

Ein großes Dankeschön geht an die Helfer, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, diesen 24-Stundentag zu veranstalten: Kommandant Christopher Nemeth, Kommandant-Stellvertreter Jan Millner, Christoph Bitter, Maximilian Brettlecker, Lukas Hareter, Felix Herzog, Benjamin Höflich, Mojmír Horváth, Lorena Rösener, Thomas Steiner, Andreas Sutrich, Stefan Unger, Christoph Wachtler und Lea Wandler.